U italské Lampedusy zahynuly dvě desítky migrantů. Převrátila se s nimi loď

Šedesát lidí záchranáři převezli do záchytného centra na Lampeduse, uvedl mluvčí italské kanceláře Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Ungaro. Podle výpovědí přeživších bylo na palubě lodi při odplutí z Libye 92 až 97 migrantů. Úřady podle UNHCR nalezly 20 těl a pátrají po dalších 12 až 17 pohřešovaných.
Migranti, kteří se pokoušejí dostat do Itálie přes Lampedusu ze severní Afriky, často podnikají cestu na přeplněných nebo jinak nevyhovujících plavidlech po námořní trase uprostřed Středozemního moře, která je obzvláště nebezpečná.
„Od začátku roku zemřelo v centrálním Středomoří 675 lidí,“ napsal ve středu mluvčí italské kanceláře UNHCR Ungaro v příspěvku na sociální síti X a vyzval k posílení legálních způsobů imigrace.
Podle italského ministerstva vnitra letos do Itálie po moři dorazilo minimálně 38 263 migrantů.