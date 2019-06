Dohazovač svatý Antonín. Kostel v italské Padově pořádá seznamku

Oficiálně bazilika večer představuje jako modlitbu za duše nezadaných. „Za všechny, kteří hledají smysl života, vlastní cestu a spřízněnou duši,“ zní popisek akce. Osamělí Italové se však v kostele nemusejí jen tiše modlit a možná z kostela neodejdou sami, věří církevní bratři.

„Zamysleli jsme se nad situací, jež postihuje čím dál víc lidí. Ti stále nenašli svou cestu životem, ať už osobní nebo profesní. Cílem naší iniciativy je dát jim příležitost k modlitbě, reflexi a setkání, a to s důvěrou v přímluvu svatého Antonína,“ říká rektor baziliky, otec Oliviero Svanera.

Sobotní seznamka nazvaná Dohazovač svatý Antonín je zatím druhá v pořadí. A už při té první se církevním bratrům podle britského deníku The Guardian podařilo dát dohromady dva páry.

Tentokrát bude ovšem v mnohém větším rozsahu vzhledem k publicitě, které se akci dostalo. Registrace organizátoři nejprve omezili jen věkem - přihlásit se mohl každý mezi dvaceti a padesáti lety. Už během pár hodin po ohlášení akce se však zapsalo přes 200 lidí.

Brzy se tak registrace uzavřely a neohlášení hosté budou mít přístup do kostela až od sedmi večer, kdy proběhne mše za všechny „singles“ s modlitbou Když věříš na zázraky. Samotná seznamka je na programu ještě před tím, začíná o půl páté odpoledne. Nakonec vypukne večírek s mottem Láska je všude kolem.

Podle listu The Guardian v Itálii před dvěma lety žilo osm milionů lidí v samostatné domácnosti. „Je to problém zejména ve věkové skupině 35 až 40. Jsou lidé, kteří jsou single a jsou tak šťastní. Ale pak jsou tu tací, kteří se cítí osamělí a chtěli by najít někoho, s kým si vybudují společný život,“ popisuje otec Svanera.



Míní, že lidem v hledání lásky brání i závazky. „Hlavně v Itálii trvá dlouho, než se lidé usadí. Mají pocit, že nejdřív musí získat univerzitní titul a práci a až pak si budou moci najít vztah,“ říká duchovní.

Nápad na uspořádání seznamky vychází z tradice rozšířené v Portugalsku, odkud svatý Antonín pocházel. Podle italské agentury ANSA světec pomáhá v seznamování i v Jižní Americe. Svanera však podotýká, že cílem sobotní akce není jen najít lásku. „Jde i o socializaci a vytváření nových přátelství. A ano, doufáme, že svatý Antonín zasáhne.“