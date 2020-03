Naprostá většina zemřelých v Itálii měla zdravotní problémy, uvádí studie

Studie italského Národního zdravotnického institutu na základě výzkumu 355 úmrtí na koronavirus zjistila, že více jak 99 procent zemřelých mělo před pozitivním testem na koronavirus zdravotní potíže. Jen tři oběti neměly žádné.

Skoro polovina obětí (48,5 procenta) trpěla už před tím třemi nebo více nemocemi. Druhá polovina před nákazou koronavirem měla alespoň jednu (25,1 procenta) či dvě (25,6 procenta) diagnostikované zdravotní potíže.

Více jak 75 procent zemřelých mělo vysoký krevní tlak. Zhruba 35 procent mělo cukrovku a třetina trpěla problémy se srdcem.

Itálie má jednu z největších smrtností na koronavirus na světě. Překračuje osm procent, což je dvojnásobek světového průměru. Podle odborníků je jedním z důvodů vysoký věkový průměr Italů. Itálie má po Japonsku největší podíl lidí starších 65 let na celkové populaci na světě.

Smrtnost a úmrtnost Smrtnost je demografický údaj, který udává poměr počtu úmrtí na danou chorobu k počtu všech nemocných touto chorobou zasažených. Úmrtnost uvádí podíl zemřelých z určité populace za určité časové období.

Průměrný věk nakažených lidí v Itálii je 63 let. Co se však týče smrtnosti, průměrný věk zemřelých je 79,5 let.



Studie odhaluje, že kromě vysokého věku má výrazný vliv na pravděpodobnost smrti právě předchozí zdravotní stav pacienta. Italové mladší čtyřiceti let, kteří zemřeli na nemoc COVID-19, byli muži s vážnými zdravotními problémy, poukazuje agentura Bloomberg.

V Itálii už zemřelo 3 405 lidí na nákazu koronavirem. Země tak registruje více mrtvých než Čína. Počet nakažených stoupl o 5 322 na 41 035. Italská vláda oznámila, že prodlouží restriktivní opatření, jež měla zastavit šíření koronaviru, a jejichž platnost měla skončit tento měsíc či na začátku dubna.

Data z Číny

Italská zjištění potvrzují studie z Číny, kde pandemie koronaviru vypukla. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) o zdravotnické situaci v Číně byla smrtnost u těch bez žádného chronického onemocnění 1,4 procenta.

U těch, kteří měli nějaké předchozí onemocnění, už byla větší: 13,2 procenta u lidí s kardiovaskulárním onemocněním, 9,2 procenta u lidí s cukrovkou, 8,4 procenta u lidí se zvýšeným krevním tlakem, 8 procent u lidí s chronickým respiračním onemocněním a 7,6 procenta u těch, kteří měli rakovinu.

Ačkoliv nákaza hrozí převážně starším lidem, nemusí ztrácet naději. Ti, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu, nákazu pravděpodobně přežijí. „Pokud máte silný imunitní systém, pravděpodobně dokážete proti viru bojovat,“ řekl serveru Vox Sean Leng, profesor geriatrie (speciální zdravotnický odbor zaměřující se zdravotní problémy starých lidí, pozn. red.) z Johns Hopkins University School of Medicine.

Protože koronavirus je zvláště nebezpečný pro seniory, česká vláda rozhodla, že v maloobchodních prodejnách potravin budou mezi 10:00 a 12:00 smět nakupovat pouze lidé starší 65 let.

Nebezpečí pro mladé lidi

I když mladším lidem příliš nehrozí, že na koronavirus zemřou, ani oni by jej neměli brát na lehkou váhu. Francie minulý týden oznámila, že na jednotkách intenzivní péče je více jak polovina nových pacientů nakažených koronavirem mladších 60 let. I Itálie zaznamenala větší nárůst počtu pacientů mladšího věku.

Američtí úředníci proto varovali mladé v USA, aby brali hrozbu nákazy vážně. „Existují zprávy, které přicházejí z Francie a Itálie o tom, že někteří mladí lidé jsou vážně a velmi vážně nemocní a leží na jednotkách intenzivní péče,“ řekla koordinátora protikoronavirového týmu Bílého domu Deborah Birxová.

„Spousta mladých lidí je hospitalizována, mnohem víc než uvádíme. A ano, možná nezemřete, ale život s poškozenými plícemi nebo poškozenými orgány není dobrým výsledkem,“ upozorňuje Prabhjot Singh, ředitel Arnhold Institute for Global Health.