Italové jsou již mrzutí. Vláda chystá plán rušení opatření kolem koronaviru

19:47 , aktualizováno 19:47

Itálie připravuje plán na postupné rušení omezení přijatých v souvislosti s epidemií koronaviru. Deníku La Repubblica to v neděli řekl ministr zdravotnictví Roberto Speranza. Dodal nicméně, že by zatím bylo nezodpovědné slibovat datum, kdy se země vrátí do normálu.