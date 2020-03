Italské ohnisko koronaviru: márnice jsou plné, krematoria nestíhají

„Bohužel, nevíme co s nimi,“ svěřil se listu The New York Times bratr Marco v márnici kostela Všech svatých v Bergamu. Márnice v místních nemocnicích jsou přeplněné a starosta města nechal nedávno pro veřejnost uzavřít hlavní městský hřbitov. Stalo se tak poprvé od druhé světové války.

Právě do kostela v areálu hřbitova jsou nyní sváženy rakve s oběťmi choroby COVID-19. Krematorium však nestíhá. „Kremace nějaký čas trvá a mrtvých je prostě příliš mnoho,“ vysvětluje při pohledu na hromadící se rakve duchovní.

Přeplněné jsou také pohřební ústavy. Zjistil to i Luca di Palma, jehož otec koronaviru podlehl minulou středu. Pohřební služba si tělo neodvezla, místo toho mu doručila rakev, svíčky a chladicí zařízení a poradila mu, aby otcovy ostatky uložil do obývacího pokoje. Pohřbili ho až o čtyři dny později.

Každá rodina někoho ztratila

Lombardie je italským epicentrem pandemie. V bohatém regionu na severu země jí do této středy podlehlo 1959 lidí, nakažených je přes 18 000.

Na jednotkách intenzivní péče jsou stovky pacientů a místní nemocnice hlásí, že už nemají lůžka pro lidi, kteří potřebují podporu dýchacích přístrojů. Nemocné tak převážejí do sousedních regionů.

Každý den přibývají desítky mrtvých. Tradiční rozloučení se zemřelými je za současné situace nemyslitelné. Vláda v rámci boje proti šíření nákazy zakázala jakékoliv civilní i náboženské ceremonie.

Pohřby se odehrávají v rychlosti a je na nich jen pár pozůstalých. Ve vesnici Zogno severně od Bergama se místní kněz rozhodl, že umíráček rozezní jen jednou denně. Jinak by zvonil po celý den.

„Virus způsobil v našem údolí masakr. Každá rodina ztratila někoho blízkého,“ říká Alessandro Valoti z městečka Cene, kterému minulý pátek zemřel otec. V ten samý den podlehlo novému koronaviru v nemocnici v Bergamu dalších devadesát pacientů. „V Bergamu je tolik těl, že neví, co s nimi dělat,“ říká Alessandro.



Deset stran nekrologů

Jeho slova potvrzuje pohled do místních novin L’Eco di Bergamo. Dříve nekrology zabíraly jednu stránku, dnes plných deset.

„Jsou to lidé, kteří zemřeli osamělí a také byli o samotě pohřbeni. Nikdo je nedržel za ruku. Jejich pohřby byly malé, kněz pronesl jen krátkou modlitbu. Jejich příbuzní jsou často v karanténě,“ říká šéfredaktor listu Alberto Ceresoli. Obyvatelé Brescie proto vybírají peníze na tablety, přes něž se lidé umírající v nemocniční izolaci mohou rozloučit s blízkými.

Agentura Reuters upozorňuje, že obětí koronaviru je zřejmě daleko více, než ukazuje oficiální statistika. V domovech důchodců od počátku března zemřely desítky klientů s horečkou a respiračními potížemi, kterým test na koronavirus nikdo nedělá. Není na to kapacita.

Pracovníci pohřebních služeb si stěžují, že nemají dostatek respirátorů a rukavic. „K mrtvým se musíme chovat jako k infekčním jedincům. Pokud se totiž o mrtvé nepostaráme my, tak budou muset zavolat armádu,“ vysvětluje šéf Národní federace pohřebních služeb Alessandro Bosi.