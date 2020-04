K vysokému počtu úmrtí na covid-19 v Itálii přispěla chřipka, tvrdí studie

Minulý rok doprovázelo v Itálii chřipkovou sezonu neobvykle teplé počasí. Zemřelo tak méně starších Italů než obvykle.

Obvykle je to pozitivní zpráva, píše agentura Bloomberg. Podle informací italského ministerstva zdravotnictví ale paradoxně právě tato skutečnost mohla přispět k letošnímu prudkému růstu obětí covid-19.

Teplejší počasí ochránilo loni ty jedince, kteří trpěli zdravotními problémy, aby je skolila chřipka. Zpráva, která vychází z dat z devatenácti italských měst, předpokládá, že nižší úmrtnost „vedla k nárůstu počtu nejzranitelnějších,“ kteří poté nedokázali čelit únorovému a březnovému nástupu koronaviru.

Studie nespecifikovala přesný počet těchto nejzranitelnějších lidí. Bloomberg odhaduje, že by mohlo jít o stovky lidí s ohledem na roční průměr celostátních úmrtí na chřipku.

Efekt mírnější chřipkové sezony zmínil i ředitel Italského statistického úřadu (ISTAT), Gian Carlo Blangiardo. „Je to skoro hrůzný proces přirozeného výběru, který eliminuje slabé subjekty. Ale ještě horší je, že se (tento proces) zdá být nějak posilován naší schopností je léčit,“ řekl v rozhovoru pro italský deník Avvenire o vysokém počtu úmrtí mezi staršími lidmi.

Podle ředitele se při koronavirové krizi projevuje „prokletí sudých let“. „V roce 2019, jako všechny liché roky, jsme viděli regresi (ústup) úmrtí. Sudý rok začíná dobře, ale pak přichází březen, a virus, který skolí ty, co byli ušetřeni od smrti“, vysvětlil deníku.

Blangiardo se i tak zdráhá srovnávat úmrtí na chřipku a úmrtími na koronavirus. Za vhodnější komparaci považuje srovnání úmrtí na respirační choroby s těmi na koronavirus.

Zatímco v březnu roku 2019 zemřelo v Itálii na dýchací potíže 15 189 lidí, v témže měsíci o rok předtím jich bylo 16 220. „Je však třeba poznamenat, že číslo je vyšší než příslušný počet úmrtí na koronavirus (12 352) v březnu roku 2020,“ dodal.

To ale neznamená, že by koronavirus byl méně nebezpečný. „Když tvrdíme, že během prvních 21 březnových dní se na severu Itálie zdvojnásobila úmrtnost ve srovnání s průměrnou úmrtností z let 2015–19, není to dojem, nýbrž faktický údaj,“ upozorňuje ředitel statistického úřadu.

Nesrovnávejte koronavirus a chřipku, varuje WHO

Blangiardo není jediný, kdo varuje před srovnáváním chřipky a koronaviru. WHO poukazuje, že žádná chřipková sezona si nevyžádala tak masivní hygienická opatření s obrovskými dopady na ekonomiku.



Za bagatelizování koronaviru s tím, že je to jen „chřipečka“ si ostrou kritiku vysloužil brazilský prezident Jair Bolsonaro. Také jeho americký protějšek Donald Trump před vypuknutím epidemie v USA, odmítal přísnější zavést přísnější hygienická omezení s tím, že koronavirus odezní jako sezonní chřipka. Nyní říká, že je špatné porovnávat chřipku a koronavirus.

Opatření proti koronaviru nicméně fungují i proti chřipce. Podle serveru The Conversation proto lze očekávat, že letošní chřipková sezona bude mírnější, přesto je dobré ji nepodceňovat a očkovat se.