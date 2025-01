Lidem žijícím ve vsi Belcastro „se přikazuje, aby zabránili tomu, že chytí nějakou nemoc, která by mohla vyžadovat urgentní zdravotní péči“, uvádí se v nařízení starosty Antonia Torchii. Starosta dodal, že neobvyklý dekret má větší efekt než naléhavé výzvy, s nimiž se obrací na regionální úřady kvůli neutěšenému stavu zdravotnictví.

Asi polovina z 1200 obyvatel Belcastra je starší 65 let a na nejbližší pohotovost je to více než 45 kilometrů, říká Torchia. Za lékařem se navíc dá dojet jedině po silnici, na které je rychlost omezena na 30 kilometrů za hodinu. Lékař ve vsi působí jen sporadicky, o víkendech a svátcích zdravotnická služba v Belcastri zajištěná není.

Torchia italským médiím také řekl, že jen těžko se lze cítit bezpečně, „když víte, že v případě, že budete potřebovat pomoc, je vaší jedinou nadějí to, že stihnete na pohotovost dojet včas“ a že silnice jsou „skoro nebezpečnější než nějaká nemoc“.

V rámci nařízení nesmějí obyvatelé Belcastra „příliš často opouštět domov, cestovat nebo sportovat“ Místo toho by měli většinu času odpočívat. Vedení obce po nich rovněž žádá, aby se „vyhýbali nehodám v domácnosti“.

„(Starosta) použil provokativní nařízení, aby přitáhl pozornost k vážnému problému,“ řekl jistý obyvatel Belcastra.

BBC píše, že politická neschopnost i zasahování mafie zdecimovaly kalábrijské zdravotnictví, které bylo před téměř 15 lety převedeno pod zvláštní správu centrální vlády. Úředníci jmenovaní vládami v Římě mají problémy vypořádat se s vysokými dluhy nemocnic, kvůli kterým chybí zdravotnický personál i lůžka.

Na plánované zákroky jsou nekonečné čekací lhůty. Od roku 2009 v regionu 18 nemocnic ukončilo provoz, a v důsledku toho skoro polovina ze dvou milionů obyvatel Kalábrie jezdí kvůli lékařské péči do jiných regionů. Předloni úřady oznámily, že Kuba do Kalábrie během tří let pošle skoro 500 lékařů, kteří budou působit v různých zdravotnických zařízeních. Kalábrijský guvernér Roberto Occhuito si loni pochvaloval, že tito lékaři „zachránili“ kalábrijské nemocnice.