V Itálii uzavřeli vyšetřování pádu mostu v Janově, soud hrozí desítkám lidí

Téměř tři roky od zřícení dálničního mostu v Janově ukončila italská prokuratura vyšetřování tragédie, při které zemřelo 43 lidí. Soudní proces hrozí 69 osobám, včetně manažerů dálniční společnosti Autostrade per l’Italia (ASPI), která měla most ve správě. Panuje podezření, že most nebyl řádně udržován a trpěl dalšími nedostatky.