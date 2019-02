V Janově začala demolice zbytku částečně zříceného Morandiho mostu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Dělníci s pomocí čtyř výkonných hydraulických zařízení začali spouštět jednu z mostovek z výšky 48 metrů na zem. Agentura AFP poznamenala, že použitý hydraulický systém je stejný, který posloužil k vyzvednutí potopené výletní lodi Costa Concoria na hladinu. Parník v roce 2012 ztroskotal u italského ostrova Giglio.



Spouštění mostovky, která tvoří překlenutí mezi pilíři, předcházely důkladné přípravy. Kvůli odlehčení byly ze stabilních částí mostu odstraněny tisíce tun zbytných ocelových, betonových i asfaltových prvků. Váha betonové desky činí přes 900 tun a její spouštění potrvá asi osm hodin.

Deník La Repubblica napsal, že od zhruba 20. února začne být při demolici používána i trhavina. Odstranění východní části mostu přijde na řadu později, konstrukci zde ještě stále zkoumají odborníci a prokuratura.

Expert na civilní stavby Pierre Corfdir vysvětlil, že jen naplánování demolice mostu v takovémto rozsahu by normálně trvalo asi tři roky. „Tohle je jedna z nejkomplexnějších demolicí mostu,“ řekl. Dodal, že inženýři vnímají časový tlak, neboť město co nejdříve potřebuje nový most, který je jednou z dopravních i ekonomických tepen Janova.

Výstavba mostu bude stát přes 200 milionů eur (5,2 miliardy korun). Ministerstvo dopravy tvrdí, že je reálné, aby po nové konstrukci auta jezdila již v dubnu 2020. AFP uvedla, že stavebním společnostem hrozí za každý den zpoždění až 200.000 eur (5,2 milionu korun) pokuty.

Jak bude vypadat nový most:



Český řidič zázrakem přežil

Zřícení přibližně dvousetmetrového kusu východní části Morandiho mostu 14. srpna 2018 bylo nejtragičtějším pádem mostu v Evropě za posledních 17 let. Z 45 metrové výšky spadlo 35 osobních aut a několik kamionů.

Neštěstí připravilo o život 43 lidí z řad Italů, Francouzů, Chilanů i Albánců. Nejmladší z obětí bylo osm let. Pád poničil několik budov pod mostem, takže bez střechy nad hlavou skončilo kolem 600 obyvatel města.

Z mostu spadl i kamion pražské dopravní firmy SPED-IT. Řidič Martin Kučera přežil se zlomeným nosem, žebry a pohmožděnými plícemi. Po ošetření v janovské nemocnici se vrátil do vlasti. Do okolí Janova vezl zboží na vykládku. Škoda na jeho kamionu byla odhadnuta na zhruba 2,5 milionu korun.

Italské ministerstvo dopravy zřídilo vyšetřovací komisi, která 25. září zveřejnila své závěry. Podle nich firma ASPI zanedbala zajištění bezpečnosti mostu. Komise uvedla, že riziko zřícení existovalo již v minulých letech, ale provozovatel neudělal dost, aby pádu předešel. ASPI tvrdí, že vždy postupovala podle zákonů.