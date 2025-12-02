Thunbergová v objetí s teroristou. Italský umělec provokuje nástěnnou malbou

  19:18
V italském Miláně je od pátku k vidění nástěnná malba, která zobrazuje švédskou klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou a zpravodajku OSN pro lidská práva na palestinských územích Francescu Albaneseovou. Jsou v objetí s teroristou z hnutí Hamás. Provokativní dílo se v předchozích dnech objevilo také v Římě.
Nástěnná malba v Miláně od kontroverzního italského umělce AleXsandra Palomba. | foto: aleXsandro Palombo

Malba nazvaná „Lidské štíty“ od italského umělce AleXsandera Palomba se objevila na náměstí Piazza Ventiquattro Maggio v centru Milána. Autor své dílo dříve umístil na zeď před Termini, největším vlakovým nádražím v Římě, kde ho během několika hodin poničili vandalové.

„Je to výzva k zamyšlení nad extremistickými tendencemi v aktivismu a nad těmi, kteří se uchylují k násilí a cenzuře, aby umlčeli umění a vnucovali jednostranný narativ,“ uvedl Palombo, jenž chce „zdůraznit hodnotu umění jako prostoru pro dialog“.

OBRAZEM: Umělec upravil animované postavičky. Šíří osvětu o rakovině

Umělec uvedl, že název díla odkazuje na praxi Hamásu využívat civilisty jako živé štíty a zároveň naznačuje, jak se veřejně známé osobnosti „mohou stát ideologickými nástroji v globálních narativních konfliktech“.

Thunbergová se o víkendu připojila k tisícům lidí, kteří napříč Itálií demonstrovali proti vládě premiérky Giorgie Meloniové a na podporu Palestiny.

V pátek se zúčastnila demonstrace v Janově a v neděli také v Římě. „Genocida v Pásmu Gazy stále pokračuje a tisíce Palestinců umírají každý den. Nesmíme snižovat naši ostražitost a nesmíme mlčet,“ řekla Thunbergová během svého proslovu v Janově.

Hamás, který vládne v Pásmu Gazy, a Izrael podepsaly 9. října dohodu o příměří, která zastavila dva roky trvající ničivou válkou. Hlavní spory však mají být předmětem dalších jednání, takže byl konflikt fakticky zmrazen, ale nikoliv trvale ukončen, poznamenala agentura Reuters.

Hamás v rámci dohody zprostředkované USA propustil posledních 20 žijících rukojmí z Pásma Gazy výměnou za téměř 2000 Palestinců vězněných či zadržovaných v Izraeli. Dohoda také počítala s navrácením pozůstatků 28 rukojmí výměnou za těla 360 palestinských ozbrojenců.

Izraelci udeřili na Gazu, reagovali na střelbu teroristů. Zemřelo nejméně 22 lidí

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při teroristickém útoku na jihu Izraele zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila 70 tisíc Palestinců a dalších přes 170 tisíc zranila. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

