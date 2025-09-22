Itálii ochromily propalestinské protesty, demonstranti zablokovali přístav i dálnici

  16:05aktualizováno  16:34
Desítky tisíc lidí v pondělí po celé Itálii demonstrují na podporu Palestincům v Pásmu Gazy, v některých odvětvích se koná také celodenní stávka, která místy ochromila veřejnou dopravu. V Římě bylo zrušeno několik spojů na železnici a vlaky měly zpoždění až 80 minut. U Boloni demonstranti zablokovali dálnici. Také v přístavu u Benátek použila policie vodní děla, stejně jako v Miláně.

V Římě dorazilo na demonstraci na podporu palestinských civilistů v Pásmu Gazy podle organizátorů na 100 tisíc lidí, policie počet odhadla na 30 tisíc. Mnozí přinesli transparenty s nápisem Zastavte genocidu v Gaze.

Z genocidy viní izraelskou vládu i některé země a také vyšetřovací komise OSN zveřejnila zprávu, v níž uvedla, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu. Už v srpnu panel OSN uvedl, že v Gaze panuje hladomor. Izraelská vláda odmítla obvinění z genocidy i to, že je v Gaze hladomor.

Lidé na nádraží v Miláně demonstrují na podporu Palestinců. (22. září 2025)
Lidé v Janově demonstrují na podporu Palestinců. (22. září 2025)
Lidé v Miláně demonstrují na podporu Palestinců. (22. září 2025)
Lidé na nádraží v Miláně demonstrují na podporu Palestinců. (22. září 2025)
Lidé v Římě demonstrují na podporu Palestinců. (22. září 2025)
26 fotografií

V Římě bylo zrušeno několik regionálních vlakových spojů, omezena je i autobusová a tramvajová doprava. Metro ale v italské metropoli funguje normálně, napsala odpoledne agentura ANSA.

V Miláně byla uzavřena v pondělí jedna linka metra a některé vlaky tam nabíraly až dvě hodiny zpoždění. Tisíce lidí, podle organizátorů asi 50 tisíc, se v Miláně účastnily pochodu, jehož účastníci vyzývali k příměří v Pásmu Gazy. Když se pochod v Miláně blížil k americkému konzulátu, někteří protestující začali křičet „zabijáci“ a demonstranti také pálili americkou vlajku, popsala agentura AFP.

Odpoledne se v Miláně střetly skupinky demonstrantů s policií u hlavního nádraží. Někteří házeli na policisty lahve a světlice, rozbili též skleněné dveře nádražní budovy. Policie odpověděla slzným plynem a vodními děly.

Kanada, Austrálie, Velká Británie a Portugalsko uznaly oficiálně Stát Palestinu

Stávkovali též dělníci v některých přístavech, mimo jiné v Janově či Livornu, kde ráno zablokovali přístupové cesty do přístavu. Protestují tak i proti dodávkám zbraní do Izraele, který podle nich operací v Pásmu Gazy působí utrpení nevinným civilistům.

„Palestinci nám dávají stále nové lekce svou důstojností a odporem,“ uvedl člen stávkující organizace Kolektiv autonomních přístavních dělníků, který se představil jako Ricky.

Česká stopa?

Stávkující dělníci se snaží zamezit tomu, aby se přes italské přístavy do Izraele přepravovaly zbraně. Italský přístav Ravenna minulý týden v této souvislosti odmítl vpustit dva kamiony, které podle úřadů převážely zbraně pro Izrael. Web Il Post uvedl, že šlo o výbušniny, které zřejmě pocházely z Česka. České ministerstvo zahraničí v neděli sdělilo, že o případu nemá další informace a nikdo se na něj zatím neobrátil.

Prázdná fráze, nebo cesta k příměří? Čeho dosáhne uznání Palestiny jako státu

Demonstrace se v pondělí konají také v Turíně, Florencii, Neapoli, Bari či Palermu. V Turíně protestující přišli i do prodejny občerstvení McDonald’s, kde jeho zaměstnanci pak vyvěsili palestinskou vlajku, kterou jim dali demonstranti. Další účastníci manifestace v Turíně pochodovali po kolejích s transparenty Stávka za Gazu či Zablokujeme všechno.

Ministr dopravy Matteo Salvini v pondělí odmítl, že by stávka, kterou podle něho organizuje krajní levice, měla významný dopad.

Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 teroristickým útokem palestinského hnutí Hamás na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Většinu z nich propustili při dvou příměřích zprostředkovaných Katarem, Egyptem a Spojenými státy.

Osobnosti píšou prezidentovi kvůli Gaze. Fialova vláda nebrání genocidě, tvrdí

Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65 tisíc Palestinců. OSN tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé. Deník The Guardian minulý měsíc napsal, že přibližně 83 procent obětí izraelských útoků v Pásmu Gazy byli civilisté. Vycházel při tom ze statistik izraelské armády a ministerstva zdravotnictví v Gaze.

Italská premiérka Georiga Meloniová v srpnu kritizovala vojenskou operaci Izraele v Pásmu Gazy jako nepřiměřenou, pravicová vláda však patří nadále mezi stoupence židovského státu a na rozdíl od některých dalších evropských zemí se nechystá uznat Stát Palestina.

