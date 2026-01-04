„Zasvětil jsem celý svůj život kasinům a koním. V podstatně jsem navštívil všechna kasina v Evropě. Utratil jsem tam veškerý majetek, celý jsem ho rozházel a vše jsem ztratil,“ řekl bývalý železničář, který je nyní ve svých 69 letech v důchodu.
Lucianův příběh není v zemi ojedinělý. Itálie má v Evropě největší trh s hazardními hrami a 43 procent dospělých si je zahrálo alespoň jednou za rok. Nejvíce se rozmáhá trh s online hazardními hrami a sázkami přes mobily, kvůli čemuž je sázení stále jednodušší.
Itálie v růstu hazardního průmyslu předběhla Británii, Německo nebo Francii. Hrubé výnosy ze sázek, tedy rozdíl mezi vsazenou a vyhranou částkou, dosáhly v roce 2024 21,5 miliardy eur (522 miliard Kč).
Spory vlády s církví
Rozmach sázení pomohl naplnit státní pokladnu, premiérka Giorgia Meloniová se však kvůli němu dostala do rozepře s katolickou církví, která má v zemi silné postavení a která vyzývá vládu k větší regulaci hazardních her.
„(Sázení) pustoší lidi, zbídačuje je a v mnoha případech ničí vztahy, je proto jasné, že by se měl každý snažit o co největší kontrolu nad hazardními hrami,“ řekl v červnu kardinál Matteo Zuppi. Meloniová se přitom sama prohlašuje za obhájkyní rodinných hodnot.
Existují náznaky, že mafie se podílí na rozmachu této návykové záliby; ve spolupráci s odborovou centrálou CGIL vyšla letos zpráva Černá kniha gamblingu, která ukazuje, že se sází především v chudých regionech na jihu země, které ovládá mafie.
Protimafiánská centrála italských bezpečnostních sil DIA pravidelně umísťuje on-line sázení a gambling mezi sektory, které jsou infiltrované mafií. Platí to zejména pro kalábrijskou mafii ‚Ndrangheta, která tak pere špinavé peníze.
Téměř polovina Italů si ročně zahraje
Zhruba 20,5 milionu Italů, tedy 43 procent dospělé populace, si za rok 2022 alespoň jednou zahrálo hazardní hry; převažovali mezi nimi muži, uvedla minulý rok italská Národní výzkumná rada. Gamblingem strávil nejméně hodinu každý den 1,1 milionu z nich. Platí to i pro Luciana, Francesca a Giovanniho, jejichž jména byla na jejich žádost změněna.
Dvaapadesátiletý Francesco začal s gamblingem už v dětství. Pamatuje si, jak mu učitel jednou vynadal, když se spolužákem hráli pod lavicí kostky o 100 lir (podle dnešního kurzu asi 120 Kč). Ačkoliv se dnes cítí vyléčený, přiznává, že hazardní hry pro něj zůstanou už napořád pokušením. „Je to jako neustálé závaží na ramenech,“ řekl.
Čtyřiačtyřicetiletý Giovanni, kterému se podařilo dostat se ze závislosti na hracích automatech před šesti měsíci, si myslí, že vláda nedělá dost, aby rozmach gamblingu omezila. „Působí to spíš tak, že stát občany v gamblování podporuje. Všude jsou reklamy. V televizi se vás ptají: ‚Máte rádi snadné výhry?‘ Je to jako by se snažili vytvořit problém, který nevědí jak zvládnout,“ řekl.
Itálie podle nejmenovaného vládního úředníka přistupuje k hazardním hrám a sázením zodpovědně. „Itálie zaujímá ke gamblingu pragmatický postoj. Vidí jeho ekonomický přínos a ráda podporuje jeho růst, ale zároveň pečlivě monitoruje rizika s ním spojená,“ uvedl.
Luciano se se závislostí léčil deset let ve státních léčebnách, kde jsou i pacienti se závislostí na drogách a alkoholu. Hazardním hrám propadl, když z podlahy ve vlaku sebral letáček, který nabízel večeři zadarmo v kasinu. „Pokaždé jsem si říkal: dobře, jdu si zahrát do (kasina) Monte Carlo, protože potom získám zpátky všechny prohrané peníze a vyřeším tak svoje problémy. Nikdy jsem je ale nevyřešil a prohrál jsem úplně všechno, i mojí důstojnost,“ svěřil se.
Podle psycholožky, která Luciana léčila, vede gambling k rozpadu mnoha rodin. „Dostane se k nám hodně naštvaných manželek a provinilých manželů,“ vysvětlila doktorka Rosanna Cardiaová.
„Mezi lety 2004 a 2024 vzrostly příjmy z hazardních her z přibližně 25 na více než 157 miliard eur, ale daňové příjmy se zvýšily pouze o 3,5 miliardy eur. Stojí to vážně za to?“ ptá se Emiliano Contini z spolku Il Cammino, který bojuje proti závislostem. Podle něho je přímý zákaz hazardních her nereálný, ale ocenil by, kdyby ve veřejné debatě zaznělo, co gambling společnosti opravdu přináší.