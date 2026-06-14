Premiérčini zaměstnanci začali stávkovat poté, co vešlo v platnost nové nařízení. To říká, že prací z domova mohou strávit maximálně dvaapadesát dní v roce, což je o polovinu méně než dosud. V praxi tak budou moci být na home office jen jeden den v týdnu namísto dvou. Ve vládních budovách se přitom podle nich pracovat nedá.
Kanceláře jsou prý přeplněné, špatně udržované a zamořené škůdci – nepřehlédnutelnými škůdci. Zmiňují krysy, které běhají nejen v kancelářích, ale i jídelnách a jeslích pro děti zaměstnanců. Holuby, jejichž mrtvá těla i trus leží všude kolem. I nebezpečné asijské sršně.
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Kromě toho je na seznamu problémů i zatékání do budov, nedostatečné osvětlení, nekvalitní úklidové služby a „neustálý hluk v open spacech“. V dubnu se dokonce v jedné z kanceláří propadl strop, což vedlo k uzavření celé chodby ve třetím patře dané budovy.
Ve dvou desítkách budov rozesetých po celé italské metropoli dohromady pracuje kolem 3,5 tisíce lidí. Někteří zaměstnanci sekretariátu přitom sídlí i v historických palácích ze šestnáctého století, píší reportéři listu Financial Times v Římě s tím, že omezení práce z domova někteří vnímají jako ztrátu důvěry. „Jako by říkali: Nevěříme vám, musíme na vás při práci vidět,“ popisuje dvaašedesátiletá administrativní pracovnice Ivana.
Spolu s dalšími se zúčastnila menšího protestu v centru Říma nedaleko premiérčiny kanceláře. „Pokud mi nevěříte, nepracuji s klidnou myslí a tolik toho neudělám,“ stěžuje si žena a s odkazem na zavlečený druh sršní dodává, že když zrovna nefunguje klimatizace, nemohou se v kanceláři zchladit ani tím, že otevřou okno.
Stavební ruch, dopravní zácpy, davy turistů
Italské odbory pak dodaly, že snižování počtu dnů pro práci z domova „přímo ovlivňuje pracovní podmínky zaměstnanců“, narušuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a „nezohledňuje obtíže spojené s každodenním dojížděním“. „V tak rozlehlém městě, jakým je Řím, s všudypřítomnými stavbami, dopravními zácpami a davy turistů, jde opravdu o kvalitu života,“ řekl jeden z účastníků protestu.
A studie mu dávají za pravdu, píše portál The Telegraph. Podle něj římští řidiči stráví v dopravních zácpách jednasedmdesát hodin ročně, což je víc než v kterémkoliv jiném italském městě. Největší italská odborová organizace CGIL pak krok označila za „nevysvětlitelný zásah, který maří pozitivní výsledky dosažené během let práce na dálku“. Popřela také, že by práce z domova měla negativní dopad na efektivitu či produktivitu zaměstnanců.
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Šéf kanceláře Carlo Deodato změnu pravidel hájí s tím, že úkoly zaměstnanců jsou „velmi komplexní“, a proto prý lidé musejí být fyzicky přítomní na pracovišti. „Vedení Itálie vyžaduje model řízení, který dokáže vyvážit potřebu flexibility a blaho zaměstnanců s nutností zajistit včasnou reakci na institucionální priority,“ uvádí se ve směrnici.
Vládní představitelé tvrdí, že posílili boj se škůdci a zlepšili systém svozu odpadu, který by měl s problémem také pomoci. Tiskové oddělení předsedkyně vlády dále vzkázalo, že cílem nové politiky vůči home office je překonat ideologické rozdíly v názorech na práci na dálku a vybudovat moderní a efektivní model veřejné správy, který zajistí rovnováhu mezi organizačními potřebami a blahobytem zaměstnanců.
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Flexibilnější pracovní doba zůstane pouze lidem s malými dětmi, těhotným ženám a zaměstnancům se zdravotním postižením, přičemž vedení sekretariátu bude prý „neustále monitorovat“ dopady nových pravidel a případně je upraví. Jeden ze stávkujících však podotýká, že takové výhody jen pro některé pouze vytvářejí další nerovnost na pracovištích. A implikují, že ostatní na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem nemají nárok.