„Stabilita je podmínka, ne rekord.“ Meloniová chválí svou vládu, podle opozice není za co

Vláda Meloniové je k pátku ve funkci nepřetržitě 1 413 dnů, čímž se stala nejdéle sloužícím kabinetem v republikánské Itálii. Prezident republiky Sergio Mattarella kabinet jmenoval do funkce v říjnu roku 2022 poté, co Meloniová se svou stranou Bratři Itálie a svými spojenci vyhrála parlamentní volby.
Rekord dosud držela vláda Silvia Berlusconiho z let 2001 až 2005. Volební období jsou v Itálii pětiletá. „Stabilita není rekordem, kterým se chlubit, ale podmínkou, která národu umožňuje plánovat, rozhodovat, dodržovat své závazky a vysloužit si respekt,“ prohlásila Meloniová.
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Vláda se podle ní za zhruba čtyři roky ve funkci snažila „snižovat nezaměstnanost, podporovat podniky a domácnosti, posílit bezpečnost, vládnout s odpovědnými veřejnými financemi a vrátit Itálii váhu a kredit na mezinárodní scéně“.
„Výsledky máme, ale víme, kolik toho ještě zbývá udělat,“ řekla premiérka. Dodala, že příští rok se uskuteční parlamentní volby a voliči zhodnotí práci vlády a rozhodnou, zda stávající koalici pravicových a krajně pravicových stran umožní zůstat u moci. Očekává se, že Meloniová bude znovu kandidovat s úmyslem premiérský mandát obhájit.
Výrazně kritičtější je opozice. Šéfka opoziční Demokratické strany Elly Schleinová řekla, že se Meloniová uzavřela do vládních paláců a zemi neposlouchá. „Ona slaví, ale Itálie ne, hospodářství stojí na místě, růst je na nule,“ poznamenala Schleinová.
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Dodala, že vláda během svého mandátu mohla využít štědrých fondů pro obnovu hospodářství po pandemii covidu-19, které zvýšily podle mezinárodních agentur italský růst. „Máme jedny z nejnižších mezd v Evropě, zatímco energie patří mezi nejdražší,“ řekla také v rozhovoru s týdeníkem L’Espresso.
Vládní výročí pak za „čtyři roky ničeho“ označil šéf opozičního Hnutí pěti hvězd Giuseppe Conte. „Meloniová si může i otevřít lahev šumivého vína, šampaňského, a možná tak učiní s mezinárodními investičními fondy, velkým vojenským průmyslem, bankami, energetickými firmami, ale Italové, domácnosti a podniky nemají co slavit,“ řekl.
On či Schleinová by v příštích parlamentních volbách mohli být lídrem největšího opozičního bloku a mají ambici nahradit Meloniovou v Chigiho paláci.