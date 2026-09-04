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„Stabilita je podmínka, ne rekord.“ Meloniová chválí svou vládu, podle opozice není za co

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  17:30
Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Italská premiérka Meloniová (3. června 2025)
Italská premiérka Giorgia Meloniová (9. ledna 2026)
Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)
Dánská premiérka Mette Frederiksenová (vlevo) s italskou premiérkou Giorgiou...
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Italská premiérka Giorgia Meloniová v pátek za výsledky pochválila svou vládu, která se stala nejdéle vládnoucím kabinetem v Itálii od roku 1946. Podle ní koalice úspěšně pracovala na podpoře hospodářského růstu a posílení mezinárodního kreditu Itálie. Opačného názoru je opozice, podle níž se Meloniová zavřela do vládních paláců a Italové nemají vůbec co slavit.

Vláda Meloniové je k pátku ve funkci nepřetržitě 1 413 dnů, čímž se stala nejdéle sloužícím kabinetem v republikánské Itálii. Prezident republiky Sergio Mattarella kabinet jmenoval do funkce v říjnu roku 2022 poté, co Meloniová se svou stranou Bratři Itálie a svými spojenci vyhrála parlamentní volby.

Rekord dosud držela vláda Silvia Berlusconiho z let 2001 až 2005. Volební období jsou v Itálii pětiletá. „Stabilita není rekordem, kterým se chlubit, ale podmínkou, která národu umožňuje plánovat, rozhodovat, dodržovat své závazky a vysloužit si respekt,“ prohlásila Meloniová.

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Vláda se podle ní za zhruba čtyři roky ve funkci snažila „snižovat nezaměstnanost, podporovat podniky a domácnosti, posílit bezpečnost, vládnout s odpovědnými veřejnými financemi a vrátit Itálii váhu a kredit na mezinárodní scéně“.

„Výsledky máme, ale víme, kolik toho ještě zbývá udělat,“ řekla premiérka. Dodala, že příští rok se uskuteční parlamentní volby a voliči zhodnotí práci vlády a rozhodnou, zda stávající koalici pravicových a krajně pravicových stran umožní zůstat u moci. Očekává se, že Meloniová bude znovu kandidovat s úmyslem premiérský mandát obhájit.

Výrazně kritičtější je opozice. Šéfka opoziční Demokratické strany Elly Schleinová řekla, že se Meloniová uzavřela do vládních paláců a zemi neposlouchá. „Ona slaví, ale Itálie ne, hospodářství stojí na místě, růst je na nule,“ poznamenala Schleinová.

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Dodala, že vláda během svého mandátu mohla využít štědrých fondů pro obnovu hospodářství po pandemii covidu-19, které zvýšily podle mezinárodních agentur italský růst. „Máme jedny z nejnižších mezd v Evropě, zatímco energie patří mezi nejdražší,“ řekla také v rozhovoru s týdeníkem L’Espresso.

Vládní výročí pak za „čtyři roky ničeho“ označil šéf opozičního Hnutí pěti hvězd Giuseppe Conte. „Meloniová si může i otevřít lahev šumivého vína, šampaňského, a možná tak učiní s mezinárodními investičními fondy, velkým vojenským průmyslem, bankami, energetickými firmami, ale Italové, domácnosti a podniky nemají co slavit,“ řekl.

On či Schleinová by v příštích parlamentních volbách mohli být lídrem největšího opozičního bloku a mají ambici nahradit Meloniovou v Chigiho paláci.

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