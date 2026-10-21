„Všichni jsme viděli záběry násilností, které o víkendu otřásly Milánem a dalšími italskými městy. Vypálené obchody, rozbité výlohy, napadené bezpečnostní složky. Jsou to nepřijatelné scény, které nikdo nemůže zlehčovat ani ospravedlňovat,“ říká premiérka v úvodu zhruba šestiminutového projevu k novým – a o dost tvrdším – opatřením.
Meloniová upozornila rodiče výtržníků, že budou muset zaplatit škody spáchané jejich dětmi. Vedle toho mohou dostat pokutu až tisíc eur (přes 24 tisíc korun), pokud jejich potomci spáchali přestupek či zločin. Vznikne i nový trestný čin, a sice „násilná účast na demonstraci“. Možným trestem bude až pět let vězení a pokuta až 20 tisíc eur (485 tisíc korun). „Pokud jste měli zakrytý obličej či jste někoho zranili, trest se zvyšuje, stejně jako tresty pro ty, kteří páchají výtržnosti ve skupině,“ podotkla premiérka.
A na rozdíl od dosavadní praxe se i u nezletilých bude automaticky předpokládat, že chápali, čeho se dopouští. „Preventivní zadržení, které dosud platilo pouze pro dospělé, bude možné uplatnit i na nezletilé,“ varovala dětské výtržníky, přičemž zdůraznila, že nelze dopustit, aby se chování teenagerů z Milána stalo vzorem pro ostatní. Nejmladšímu pachateli tam bylo pouhých jedenáct let, uvedla také.
|
Milán budou hlídat vojáci. Banda idiotů, stydí se rodiče za mladé výtržníky
„Nemůžeme dopustit, aby děti vyrůstaly v přesvědčení, že rozbití výlohy je způsob, jak si získat respekt, nebo že pár zhlédnutí na sociálních sítích má větší hodnotu než jejich budoucnost,“ dodala. Kromě toho, že se zpřísní postihy a zavedou nové, se vláda rozhodla přímo v Miláně posílit policejní přítomnost. Do města pošle pět stovek vojáků, na soudy pro mladistvé navíc zamíří noví soudci a zvedne se i počet míst v nápravných zařízeních, aby si svůj trest mohli odpykat i šestnáctiletí.
Meloniová připomněla, že násilnosti v Miláně vedly k milionovým škodám a rozbíjení výloh není cestou, jak se pomstít nechtěné vládě. Výtržníky upozornila, že za jejich chování zaplatí zase zase jen ti, za něž se údajní bojovníci proti systému tak hlasitě staví. „V ničení a krádežích není nic revolučního. Ničení a krádeže nejsou protest, je to kriminalita,“ řekla s tím, že policie zatkla přes tři sta lidí, přičemž zhruba polovina z nich je cizího původu.
Obrátila se i na opoziční politiky, kteří se podle ní snaží využít protesty ve svůj prospěch, a vzkázala jim, že „neexistuje žádný politický názor, žádné sociální napětí ani žádný odpor vůči vládě, který by mohl ospravedlnit zdemolování obchodu za účelem odcizení zboží“. „Nemůžeme akceptovat, aby (nepokoje) někdo z politické vypočítavosti nebo třeba kvůli vlastní publicitě nakonec ospravedlňoval,“ apelovala a závěrem dodala, že demonstrovat je lidské právo, „ale pustošit naše města není“.
|
Yussef a „generace selfie“. Butiky v Miláně rabovali i desetiletí, policie byla bezmocná
Ministr spravedlnosti Carlo Nordio pak doplnil, že vláda chce zavést nové tresty pro lidi, kteří svolávají „násilná shromáždění“ přes sociální sítě. Za to by mělo hrozit odnětí svobody ve výši od čtyř do dvanácti let. Podle italských médií však vláda nakonec neschválila svůj původní záměr, aby vojáci měli i policejní pravomoci. Budou tak nadále hlídkovat v ulicích a konat budou moci jen v přítomnosti policie.
Protesty se do Itálie přelily ze sousední Francie, kde politici i policie nyní čelí kritice za příliš slabý postup vůči násilníkům. Demonstranti ničili veřejnou infrastrukturu, pobočky bank a nadnárodních firem v Paříži, Lille i dalších městech, mnohde také rabovali obchody, přičemž ukradené zboží pak začali prodávat na internetu. Podle francouzské vlády za víkendovými střety stály skupiny patřící ke krajní a extrémní levici.
Italský ministr obrany pak za nepokoji vidí hybridní válku. „Události v Miláně a v dalších částech Itálie se zásadně liší od toho, co jsme zažívali v jiných dobách. Jsou důsledkem toho, čemu říkám hybridní válka, kterou někdo vede proti našim zemím za použití nekonvenčních nástrojů, jako jsou TikTok, sociální sítě a YouTube, aniž by si Západ uvědomoval, co se děje, a jakkoliv na to reagoval,“ varuje.
„Jestliže se těch demonstrací účastnili tři mladí lidé z deseti – a nemluvím teď o ‚maranze‘ (dětech imigrantů žijících na předměstí, pozn. red.) ani o Italech druhé generace –, a jestliže s nimi šest mladých lidí z deseti souhlasí, pak je to proto, že v posledních letech byli vystaveni jakési proti-výchově někde jinde než v rodině nebo ve škole. Dostali se tak k hodnotám, ambicím, představě o světě a vzorům, které jsou v rozporu se společností, v níž žijeme, a s demokratickými pravidly,“ míní ministr.
Celý projev premiérky Meloniové
„Všichni jsme viděli záběry násilností, které o víkendu otřásly Milánem a dalšími italskými městy. Vypálené obchody, rozbité výlohy, napadené bezpečnostní složky. Jsou to nepřijatelné scény, které nikdo nemůže zlehčovat ani ospravedlňovat. Proto dnes Rada ministrů schválila nařízení s novými opatřeními k prevenci a potírání těchto násilností.
Tato opatření doplňují ta, která byla schválena v posledních měsících, počínaje biometrickou identifikací, včetně využití umělé inteligence, aby bylo možné zjistit totožnost těch, kteří se skrývají pod kapucí. Vysvětlím vám, jaké novinky dnešní opatření přinášejí, a to co nejjednoduššími slovy.
Za prvé vzniká nový trestný čin, a to násilná účast na demonstraci. Zjednodušeně řečeno, pokud se během pochodu nebo demonstrace připojíte ke skupině pěti nebo více osob, začnete házet kameny, petardy nebo tyče a ohrožujete bezpečnost všech, hrozí vám až pět let vězení a pokuta až 20 000 eur. Pokud jste měli zakrytý obličej nebo jste někoho zranili, trest se zvyšuje, stejně jako tresty pro ty, kteří páchají výtržnosti ve skupině.
Za druhé uplatňujeme jednoduchý princip: kdo něco rozbije, ten to zaplatí, a pokud to rozbije nezletilý, zaplatí to jeho rodiče. Jak to funguje? Pokud se jedná o škodu na veřejném majetku – například na zastávce, semaforu nebo dodávce –, prefekt zašle domů výzvu k úhradě. Pokud se jedná o škodu na soukromém majetku – výloze, obchodě, autě –, majitel se obrátí na soud a získá předběžné opatření s okamžitou vykonatelností.
Samozřejmě se proti tomu lze odvolat. Mezitím však budou muset rodiče toho chlapce, který s radostí všechno rozbil, zaplatit. A ten, kdo utrpěl škodu, se bude moci domáhat náhrady ze všeho – z majetku té rodiny, a to i z peněz, které jí případně dluží stát.
Za třetí: nezletilí. Dnes musí stát v případě mladistvého ve věku 14 až 18 let pokaždé prokázat, že byl schopen pochopit, co dělá. My jsme již schválili předpis, který tento princip obrací, tedy že se předpokládá, že byl schopen pochopit, co dělá, pokud není prokázán opak. Tento zákon je v parlamentu, ale díky dnešnímu nařízení nabývá okamžité platnosti. A preventivní zadržení, které dosud platilo pouze pro dospělé, bude možné uplatnit i na nezletilé.
Za čtvrté do Milána dorazí dalších 500 vojáků, kteří budou do konce roku působit po boku policie a karabiniérů. A do systému soudnictví pro mladistvé přidáme více soudců a více míst v nápravných zařízeních, aby jistota trestu platila i pro šestnáctileté.
Toto jsou hlavní opatření, protože uděláme vše, co je v našich silách, abychom zabránili tomu, že se to, co jsme v posledních dnech viděli, stane normou. Téměř 200 zraněných policistů a škody, které jen v Miláně podle (organizace) Confcommercio činí přibližně jeden milion eur. Kdo se na těch náměstích nacházel? Byly tam obvyklé protisystémové skupiny, které při každém pochodu vyhledávají střet, ale tentokrát se k nim přidalo něco nového. Stovky velmi mladých lidí, z nichž mnozí byli nezletilí, kteří přišli v malých skupinkách, svoláni videem na sociálních sítích – mladí lidé, kteří přišli na náměstí, aby ničili, kradli a natáčeli se při tom.
Je to jev, ke kterému musíme přistupovat vážně, mimo jiné i proto, abychom zabránili tomu, že se tyto záběry stanou vzorem k napodobování. Chci však jasně říci: neexistuje žádný politický názor, žádné sociální napětí ani žádný odpor vůči vládě, který by mohl ospravedlnit zdemolování obchodu za účelem odcizení zboží.
Za tou výlohou stojí rodina, která do ní vložila celoživotní úspory, jsou tam zaměstnanci, kterým hrozí ztráta práce, a jsou tam občané, kteří mají právo žít ve svém městě beze strachu. V ničení a krádežích není nic revolučního. Ničení a krádeže nejsou protest, je to kriminalita. A reakce státu musí být nekompromisní. Policie zadržela a zatkla 330 lidí, z nichž polovina je cizího původu, narodila se v zahraničí nebo v Itálii v rodinách cizinců. Očekávám, že spáchané trestné činy budou bezodkladně stíhány a že všechny dostupné právní předpisy, včetně těch z nedávných bezpečnostních dekretů, budou důsledně uplatňovány.
A je tu jeden údaj, který by podle mého názoru měl všechny přimět k zamyšlení: nejmladšímu z dětí identifikovaných v Miláně je údajně teprve jedenáct let. Je to bolestivé a děsivé a týká se to nás všech. Nemůžeme dopustit, aby děti vyrůstaly v přesvědčení, že rozbití výlohy je způsob, jak si získat respekt, nebo že pár zhlédnutí na sociálních sítích má větší hodnotu než jejich budoucnost. Nemůžeme akceptovat, aby je někdo z politické vypočítavosti nebo třeba kvůli vlastní publicitě nakonec ospravedlňoval.
Známe obtíže mnoha mladých lidí, víme, co znamená hledat práci, mít nedostatečný plat, nevidět perspektivy do budoucna. Jsou to problémy, na kterých pracujeme od začátku našeho funkčního období. A budeme v tom pokračovat, děláme to každý den. Nespokojenost však nikdy nesmí být záminkou pro násilí, především proto, že násilí tuto nespokojenost ještě zesiluje a nemůže ji vyřešit. Zadruhé proto, že když se rozbije výloha, neplatí za to ten, kdo je zrovna u moci. Je to obchodník, je to zaměstnanec, je to celá čtvrť. Jsou to právě obyčejní lidé, které někdo podle svého tvrzení chce bránit.
A chci stejně jasně rozlišovat mezi těmi, kdo páchají násilí, a těmi, kdo pokojně demonstrují a žádají odpovědi. Mám na mysli zemědělce, řidiče kamionů, zaměstnance bývalé společnosti Ilva a mnoho komunit, které právě procházejí obtížným obdobím. Vláda s nimi vede dialog a spolupracuje na hledání řešení. Právě dnes se ministr Salvini setkal se zástupci odvětví nákladní dopravy, aby projednal potíže tohoto odvětví a nalezl další řešení.
Protože stát, který říká „ne“ násilí, je ten samý stát, který naslouchá těm, kdo protestují a respektují ostatní. A právě ohledně tohoto rozlišení žádám o jasné stanovisko také všechny politické síly. Násilí je třeba jednoznačně odsoudit, bez jakýchkoliv omluv a bez rozlišování podle toho, kdo ho páchá.
Považuji za velmi závažné, že zástupci institucí po zdevastování Milána dokonce zveřejňují kontakty na bezplatnou právní pomoc. Považuji za nepřijatelné jakýkoliv pokus prezentovat rabování a ničení jako legitimní formy sociálních požadavků. Ti, kdo nesou politickou odpovědnost, by měli být první, kdo připomene, že nic neopravňuje k útokům na pracující, k napadání bezpečnostních složek ani k ničení našich měst.
Proto žádám všechny, bez ohledu na politické přesvědčení, aby se postavili na stranu zákonnosti, svobody a dodržování pravidel. Budeme i nadále plnit svou úlohu při ochraně těch, kteří pokojně demonstrují, těch, kteří pracují, a těch, kteří prostě chtějí žít v bezpečí. Demonstrovat je (lidským) právem, ale pustošit naše města není. Řekli jsme to a dokážeme to i svými činy.