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Meloniová kritizuje Trumpa: Na Ukrajinu padají bomby a vy dáváte Rusku legitimitu

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  12:41
Italská premiérka Giorgia Meloniová (14. října 2026)

Italská premiérka Giorgia Meloniová (14. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump hovoří s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou...
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Italská premiérka Giorgia Meloniová (14. října 2026)
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Dohoda USA a Ruska o dodávkách nafty poskytuje Moskvě legitimitu, zatímco na ukrajinská města dále padají bomby. V italském parlamentu to ve středu řekla premiérka Giorgia Meloniová, jež k poslancům hovořila před nadcházejícím summitem EU. Dohodu označila za velmi riskantní volbu, jejíž přínos je nejistý a rizika jsou naopak zřejmá.

Americký prezident Donald Trump v pátek překvapivě oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky. Dohodu o dodávkách sjednal při telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Dodávky podle Trumpa sníží ceny pohonných hmot ve Spojených státech. Kritici nicméně poukazují na minimální dopad na ceny, a to vzhledem k objemu dodávek, které představují zlomek spotřeby v USA.

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Rekordní ceny paliv představují necelý měsíc před volbami do amerického Kongresu stěžejní problém, kterému Trumpova administrativa čelí.

Podle Meloniové dohoda zajišťuje Kremlu nové příjmy pro financování a vedení války proti Ukrajině a oslabuje účinnost protiruských sankcí. Premiérka také uvedla, že EU by měla určit někoho, kdo by Evropu zastupoval při vyjednáváních týkajících se války na Ukrajině, přičemž nevyloučila ani oficiální mandát pro takzvanou skupinu E3, tedy Německa, Francie a Velké Británie.

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Evropská unie zavedla po Putinově celoplošné invazi na Ukrajinu v únoru 2022 sankce proti Rusku a provedla kroky ke snížení energetické závislosti na Rusku. Ministři zahraničí unijních zemí v pondělí uvedli, že sankce proti Moskvě zůstanou v platnosti navzdory dohodě mezi USA a Ruskem.

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