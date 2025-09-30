Zastavte, vyzvala Meloniová flotilu plující do Gazy. Mohla by prý zamezit míru

Meloniová vyjádřila přesvědčení, že díky mírovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa se konečně otevřela naděje na dohodu, která by mohla ukončit válku a utrpení palestinského civilního obyvatelstva a stabilizovat region. Křehkou rovnováhu by však podle ní mnozí rádi narušili.
„Obávám se, že záminkou by se mohl stát právě pokus flotily prolomit izraelskou námořní blokádu. I proto se domnívám, že flotila by se měla nyní zastavit a přijmout jeden z návrhů předložených pro bezpečné předání pomoci,“ uvedla italská premiérka. Jakákoliv jiná volba podle ní představuje riziko, že se flotila promění v překážku pro mír.
Zástupci flotily podle agentury Reuters informovali, že jim Itálie v úterý sdělila, že fregata, která je doprovází, brzy vyšle radiovou výzvu nabízející účastníkům možnost opustit lodě a vrátit se na pevninu, dříve než se plavidla dostanou do „kritické zóny“.
Italské ministerstvo obrany zase v tentýž uvedlo, že jeho námořnictvo přestane flotilu doprovázet ve chvíli, kdy se přiblíží na 150 námořních mil (278 kilometrů) k pobřeží Gazy.
Flotila složená z více než 40 lodí oznámila, že bude pokračovat v plavbě. Izraelská vláda už vícekrát dala najevo, že žádné z plavidel skupiny Global Sumud Flotila (GSF) do Pásmy Gazy nepustí.