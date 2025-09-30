Zastavte, vyzvala Meloniová flotilu plující do Gazy. Mohla by prý zamezit míru

Autor: ,
  21:03
Italská premiérka Giorgia Meloniová v úterý vyzvala mezinárodní námořní flotilu, která navzdory izraelské blokádě veze humanitární pomoc do Pásma Gazy, aby se zastavila. Nastal podle ní čas odpovědnosti, napsala na síti X s tím, že by flotila mohla přiživit konflikt.
Italská premiérka Meloniová (3. června 2025)

Italská premiérka Meloniová (3. června 2025) | foto: Reuters

Giorgia Meloniová (18. srpna 2025)
Flotila aktivistů mířících do Pásma Gazy tvrdí, že na ni někdo zaútočil. (19....
Italská premiérka Giorgia Meloniová v Bílém domě (17. dubna 2025)
Italská premiérka Giorgia Meloniová v Bílém domě jednala s americkým...
26 fotografií

Meloniová vyjádřila přesvědčení, že díky mírovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa se konečně otevřela naděje na dohodu, která by mohla ukončit válku a utrpení palestinského civilního obyvatelstva a stabilizovat region. Křehkou rovnováhu by však podle ní mnozí rádi narušili.

„Obávám se, že záminkou by se mohl stát právě pokus flotily prolomit izraelskou námořní blokádu. I proto se domnívám, že flotila by se měla nyní zastavit a přijmout jeden z návrhů předložených pro bezpečné předání pomoci,“ uvedla italská premiérka. Jakákoliv jiná volba podle ní představuje riziko, že se flotila promění v překážku pro mír.

Prolomíme nelegální izraelskou blokádu, říká Češka na palubě propalestinské flotily

Zástupci flotily podle agentury Reuters informovali, že jim Itálie v úterý sdělila, že fregata, která je doprovází, brzy vyšle radiovou výzvu nabízející účastníkům možnost opustit lodě a vrátit se na pevninu, dříve než se plavidla dostanou do „kritické zóny“.

Italské ministerstvo obrany zase v tentýž uvedlo, že jeho námořnictvo přestane flotilu doprovázet ve chvíli, kdy se přiblíží na 150 námořních mil (278 kilometrů) k pobřeží Gazy.

Flotila složená z více než 40 lodí oznámila, že bude pokračovat v plavbě. Izraelská vláda už vícekrát dala najevo, že žádné z plavidel skupiny Global Sumud Flotila (GSF) do Pásmy Gazy nepustí.

Vstoupit do diskuse

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Rakušan debatuje s Okamurou. Nevěřím systému, prohlásil šéf SPD

V úterý se v debatě na CNN Prima NEWS proti sobě postavili ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan a předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Rakušan na úvod debaty řekl, že je rád, že kauza Dozimetr se...

30. září 2025,  aktualizováno  21:16

Smířlivý a nenálepkující. To je dnes vzácnost, hodnotí politolog Pavlův projev

Prezident Petr Pavel v projevu k národu apeloval na lidi, aby dorazili k volbám. Mluvil mimo jiné o bezpečnosti i demokratickém systému. Podle politologa Jana Kubáčka může prezidentův projev skutečně...

30. září 2025  21:05

Zastavte, vyzvala Meloniová flotilu plující do Gazy. Mohla by prý zamezit míru

Italská premiérka Giorgia Meloniová v úterý vyzvala mezinárodní námořní flotilu, která navzdory izraelské blokádě veze humanitární pomoc do Pásma Gazy, aby se zastavila. Nastal podle ní čas...

30. září 2025  21:03

U Národního divadla se srazily dvě tramvaje. Jeden člověk se lehce zranil

V úterý v podvečer se u pražského Národního divadla srazily dvě tramvaje a obě vykolejily. Na místě zasahovaly záchranné složky, probíhalo vyšetřování nehody a odklízení škod. Provoz v centru města...

30. září 2025  18:41,  aktualizováno  20:37

Prezident apeloval na voliče. Potřebujeme vládu, která zajistí bezpečnost, řekl

Prezident Petr Pavel v projevu k národu před sněmovními volbami vyzval občany, aby přišli k volebním urnám. „Pokud volit nepůjdete, smiřujete se dobrovolně s tím, že za vás a o vás budou rozhodovat...

30. září 2025,  aktualizováno  20:14

Boeing vyvíjí náhradu za svůj problematický model. Cílem je zlepšení pověsti

Americký výrobce letadel Boeing začal pracovat na vývoji nového úzkotrupého letounu, který by v budoucnu měl nahradit problematický model 737 MAX. Celý projekt je však zatím v plenkách. Boeing...

30. září 2025

Kde jsou haly pro Sáblíkovou, rýpl si Fiala do Babiše. Vyzval k řetězovým SMS

Odhadem vyšší stovky lidí přišly podpořit současného premiéra Petra Fialu a celou koalici SPOLU na vyvrcholení předvolební kampaně do Brna. Za hudebního doprovodu Michaela Kocába nebo Voxela...

30. září 2025  19:53

V Tatrách zemřel český horolezec. Použil špatný materiál, tělo našli po dvou dnech

Pětašedesátiletý český horolezec zemřel po pádu při nedělním sestupu z hory Satan ve Vysokých Tatrách. Jeho lezeckému partnerovi pomohli do údolí záchranáři, oznámila v úterý slovenská horská služba....

30. září 2025  14:52,  aktualizováno  19:47

Trump a Hegseth rovnali do latě armádní elitu. První se chválil, druhý tepal diverzitu

Několik stovek nejvýše postavených amerických generálů a admirálů se v úterý setkalo na jednání, které svolal ministr války Pete Hegseth. Ten v proslovu udeřil na iniciativy v oblasti diverzity,...

30. září 2025  7:43,  aktualizováno  19:19

Česko musí stavět nové základny. Až začne válka, půjdou přes nás spojenci na Rusy

Premium

Česká republika bude muset postavit nové vojenské základny. Vyplývá to ze závěrů posledního summitu NATO a geografické polohy naší země. Masivní investice se chystají například do letecké základny...

30. září 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Hlasoval s Ficem, tak jde. Matovičovo hnutí vyloučí poslance za „zradu“ s ústavou

Hnutí slovenského expremiéra Igora Matoviče vyloučí z poslaneckého klubu a později i ze svých řad Rastislava Krátkeho, který minulý týden nečekaně pomohl vládě schválit zakotvení konzervativních...

30. září 2025  18:31

Řidič osobního auta srazil na Berounsku chodkyni, žena srážku nepřežila

Tragická nehodě se stala v úterý krátce před třetí hodinou odpolední nedaleko obce Hostomice na Berounsku. Osobní auto tam srazilo chodkyni, která následně zemřela. Řidič vyvázl bez zranění, zkoušky...

30. září 2025  18:04,  aktualizováno  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.