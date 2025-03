Chraňme Ukrajinu, jako by byla členem NATO, navrhuje Meloniová

Meloniová navrhuje, aby se článek 5 v budoucnu vztahoval i na Ukrajinu. Té by se tak začal týkat princip kolektivní obrany, kdy útok na jednu členskou zemi Severoatlantické aliance je útokem na celé NATO a ostatní země musejí napadenému státu pomoci. Podle italské premiérky by to Ukrajině zajistilo spolehlivou a dlouhodobou ochranu.

„Rozšíření ochrany, kterou požívají státy NATO, i na Ukrajinu by určitě bylo mnohem efektivnější, ačkoliv by šlo o něco jiného než členství v NATO. Myslím si, že by to byla stabilní, trvalá a účinná bezpečnostní záruka, mnohem lepší než některé z návrhů, které jsem dosud viděla,“ řekla Meloniová.

Její návrh přichází v době, kdy evropští představitelé hledají způsoby, jak podpořit Kyjev, protože administrativa prezidenta Donalda Trumpa tlačí na rychlý konec války. Ta začala před třemi lety, když Ukrajinu napadla ruská armáda. Americký ministr obrany Pete Hegseth minulý měsíc členství Ukrajiny v NATO vyloučil.

Meloniová se k tématu poprvé vyjádřila takto jasně, píše agentura Bloomberg s tím, že premiérka je sice považována za potenciálního prostředníka mezi Evropou a Trumpem, ale její návrh přesto pravděpodobně nenajde podporu USA.

„Vysílání neupřesněných vojenských kontingentů, ať už britských nebo jiných, je nejsložitější a pravděpodobně nejméně efektivním řešením. Už jsem to řekla, opakovala a rovněž jsem vyloučila možnost, že bychom v tomto kontextu mohli vyslat italské vojáky,“ poznamenala také předsedkyně italské vlády.

Možnost poslat vojáky vyloučila na začátku března během rozhovoru pro televizní kanál Rai 1. „Pokud jde o návrh na vyslání evropských vojáků, který předložily Francie a Velká Británie, podle mého názoru je velmi obtížně realizovatelný, nejsem si jistá jeho účinností. To je důvod, proč jsme řekli, že italské vojáky na Ukrajinu nepošleme,“ řekla tehdy.

Také z Ruska už několikrát zaznělo, že přítomnost jakýchkoliv jednotek ze zemí NATO na Ukrajině by byla pro Moskvu nepřijatelná. „Ve skutečnosti mluvíme o konfrontačním nasazení určitého pomíjivého kontingentu,“ sdělil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.