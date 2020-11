Byla jsem kráva. Američanka vrátila poštou kus mramoru, který ukradla v Římě

„Cítím se hrozně nejen proto, že jsem tu věc ukradla, ale i proto, že jsem na ni napsala věnování,“ napsala v dopise mladá zlodějka. Na kus mramoru totiž napsala: Samovi s láskou Jess, Řím 2017.

„Byla to velká chyba a až teď, jako dospělá, si uvědomuji, jak bezmyšlenkovitý a opovrženíhodný můj čin byl. Odpusťte mi, že jsem se chovala jako kráva. Vzala jsem si něco, co nebylo moje. Omlouvám se, ale nepodařilo se mi nápis odstranit,“ citoval z dopisu The Telegraph.

Ředitel římského muzea Stéphane Verger deníku Il Messaggero řekl, že mramor pochází původně z Malé Asie a v Římské říši byl velmi používaný.



Vrácený kus byl podle Vergera zřejmě ukraden z archeologického parku Forum Romanum. Toto někdejší náměstí bylo v dobách antického Říma centrem tehdejšího veřejného dění.

Balíček podle Vergera přišel z americké Atlanty a artefakt byl velmi dobře zabalen, aby se cestou nepoškodil. „Z tónu dopisu usuzujeme, že jde o mladou ženu,“ řekl ředitel muzea. „Udělalo na mě dojem, že si uvědomila svou chybu,“ dodal.

Ukradený artefakt se vrátil také do Pompejí

Jess se možná inspirovala příkladem Kanaďanky Nicole, která minulý měsíc vrátila rovněž poštou dva kusy dlaždic s mozaikou, část amfory a další kus keramiky, který odvezla v roce 2005 z archeologického parku v Pompejích.

V dopise nyní šestatřicetiletá Kanaďanka uvedla, že chtěla mít „kus historie“, ale že jí předměty přinesly smůlu. V dopise tvrdila, že právě kvůli nim měla finanční a zdravotní problémy.

Pompeje zasypal sopečný popel při erupci Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu a místo patří k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím v Itálii. Řada návštěvníků se tam snaží nelegálně získat suvenýr.

Během let se podle deníku The Guardian vrátilo do Pompejí s omluvnými dopisy tolik ukradených artefaktů, že správa památky vytvořila muzeum, kde tyto předměty vystavuje.

„Kdo ví, možná slyšela o té Kanaďance,“ řekl Verger. „V roce 2020 pandemie covidu-19 mnohé lidi přiměla k reflexi a možná i k výčitkám svědomí,“ dodal.