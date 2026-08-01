Italští mniši vyráběli kolu ještě před slavným Pembertonem. Ve Florencii našli recept

V nalezeném receptu z Florencie se „posilující vinný elixír“ popisuje jako tonikum zmírňující fyzickou i psychickou únavu, bolest hlavy, slabost způsobenou stářím, ale i „mimořádnou námahou“. Ořechy kolovníku i listy bolivijské koky do Itálie zřejmě přivezli misionáři, kteří v té době působili v Latinské Americe a Africe, píše deník Toscana Oggi.
Zažloutlý letáček z poloviny 19. století v lékárně objevil otec a rektor baziliky svatého Marka Manuel Russo, když uklízel archiv stejnojmenné dominikánské lékárny. „Začal jsem se podrobněji zabývat dokumentací uchovávanou v klášteře a zjistil jsem, že šlo o jeden z nejžádanějších produktů,“ vypráví o možné předchůdkyni slavné Coca-Coly.
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Neexistuje žádný důkaz, který by souvislost mezi těmito dvěma nápoji potvrzoval. Může tak jít jen o shodu okolností. O svá práva „původních“ výrobců se před časem hlásili i Španělé. „Nechci na sebe přivolat žalobu od Coca-Coly ani nic podobného,“ žertuje italský duchovní.
Lékárník Pemberton nicméně skutečně použil úplně stejné ingredience, když o léta později přišel s „léčivým“ elixírem French Wine Coca. Právě z něj se pak vyvinula Coca-Cola. Ta letos oslavila 140 let od svého vzniku.
„Pan Pemberton vymyslel vlastní recept, a to bez alkoholu. V té době navíc takové léky s listy koky vyráběli i další lidé. Bylo to docela běžné v Itálii i Francii. Jediné, co mohu říct, je, že lékárna svatého Marka měla svůj recept,“ dodává otec Manuel pro The Guardian. Pemberton alkohol vyřadil v době prohibice, kdy jej nahradil vodou a cukrovým sirupem. Také tehdy běžný kokain z receptu nakonec vypadl.
Kompletní postup výroby jednoho z nejoblíbenějších nealkoholických nápojů je však dodnes opředen tajemstvím. Firma The Coca-Cola Company tvrdí, že celý recept zná jen hrstka vybraných zaměstnanců. Ti jsou navíc vázaní dohodou o mlčenlivosti. Známá není ani jejich identita, dodává agentura DPA s tím, že samotná společnost však vyvrací starou legendu, podle níž znají složení koly jen dva lidé, kteří za žádných okolností nesmějí létat jedním letadlem.
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Podle majitelů firmy také Pemberton nikdy vlastní rukou nenapsal originální recept. Na papír se prý složení dostalo až v roce 1919 a nyní je uloženo v trezoru.
Dominikáni založili lékárnu ve via Cavour v roce 1436 a celá staletí zásobovali florentské občany bylinnými elixíry, esencemi a dalším léčivem. V devadesátých letech však historickou budovu opustili a lékárnu přestěhovali do jiné části města.