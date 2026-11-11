Opět „Michail Andropov“. Itálie evakuovala přes 300 škol, bombou hrozili i Meloniové

Podle agentury Reuters dostaly výhrůžný e-mail i školy v Severním Irsku, které dostaly pokyn, aby zůstaly otevřené, neboť policie nepovažuje hrozbu za věrohodnou.
„Zaměřili se na lety, supermarkety a, pokud si dobře vzpomínám, dokonce i na nemocnice. Je zřejmé, že je to jasná strategie,“ řekl ve středu Valditara s odkazem na nedávné bombové hrozby v Evropě.
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Výhrůžný e-mail dostaly školy napříč celou Itálií. Podle informací médií v něm stálo, že se v budově v plastové tašce nachází silné výbušné zařízení na dálkové ovládání. „Nastražili jsme bombu i do motoru auta vaší premiérky,“ píše se rovněž v e-mailu.
Byl podepsán jménem Michail Andropov, stejně jako v případě některých nedávných bombových výhrůžek některým letadlům či několika médiím v Irsku či Bulharsku.
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„V návaznosti na celostátní bombovou hrozbu vás informujeme, že všichni studenti byli přesunuti do bezpečného prostoru a zůstávají pod dohledem pedagogického sboru,“ oznámila rodičům v Itálii jedna z římských škol.
Valditara se také snažil uklidnit veřejnost. „Vysoký počet dotčených škol naznačuje, že hrozba není příliš věrohodná,“ uvedl. Dodal, že v prostředí, kde se k destabilizaci států a ekonomik stále častěji využívá hybridní válka, je nutné být ostražitý.