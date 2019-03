Je jako můj syn, řekl Salvini o egyptském chlapci. Povolí mu občanství

„Ramy dostane občanství, protože je jako můj syn a prokázal, že chápe hodnoty této země. Ministr sice musí respektovat zákon, ale dovedné a odvážné činy mohou zákon převýšit,“ řekl v úterý Salvini.

Chlapci se podařilo před únoscem ukrýt svůj mobilní telefon. Posléze předstíral, že se arabsky modlí a dal přitom vědět svému otci, co se děje. V televizním vystoupení řekl, že pak volal i na policii.

Pomoc zavolal i Maročan Adam. Zalarmovaným policistům se podařilo autobus lokalizovat, upoutat pozornost řidiče a děti evakuovat zadními dveřmi. V tu chvíli už autobus hořel. Sedělo v něm 51 dětí.

Salvini, šéf protiimigrační Ligy, se ohledně udělení občanství vždy opatrně odvolával na nezbytné procedury. Zcela odmítl debatu o zákoně ius soli, tedy právu místa, podle nějž by občanství automaticky získávaly děti imigrantů narozené v Itálii. Jak Egypťan Ramy, tak Maročan Adama se sice narodili v Itálii, ale o občanství mohou požádat až v osmnácti letech.

Během prověřování Ramyho rodiny vyšlo najevo, že jeho otec Chálid měl několikrát v minulosti problém se zákonem. Pobýval v Itálii nelegálně, v roce 1999 byl obviněn z loupeže a také se vydával za veřejného činitele. Za žádný z přečinů však nebyl odsouzen.

Únosce chtěl s autobusem odjet na letiště a vrátit se do Afriky

Vicepremiér v římském paláci Viminale, sídle ministerstva vnitra, vedle Ramyho a Adama přijme ještě tři školáky. Žačku Auroru si vzal řidič jako rukojmí a ona přitom zachovávala klid. Fabio pak s únoscem mluvil a snažil se ho uklidnit. Nicole se sám nabídl jako rukojmí, když řidič hledal dobrovolníky. O občanství pro svého syna veřejně požádali také rodiče Adama.

O občanství ovšem patrně přijde řidič autobusu původem ze Senegalu. Italským občanem se stal po uzavření sňatku s Italkou. S nyní již bývalou ženou má dvě děti ve věku 12 a 18 let.

Salvini totiž loni prosadil zákon o bezpečnosti a migraci, na jehož základě může být o italské občanství připraven naturalizovaný migrant, který spáchá teroristický čin.



Sy už loni v říjnu dostal roční podmínečný trest za sexuální obtěžování sedmnáctileté dívky. V roce 2007 mu bylo kvůli řízení v opilosti pozastaveno řidičské oprávnění. Ve společnosti Autoguidovie, kde pracuje od roku 2002, tehdy nahlásil nemoc, a tak se jeho nadřízení nic nedozvěděli. Ve firmě začínal jako uklízeč, nikdy s ním nebyly problémy. Spolupracovníci a sousedé o něm mluví jako o srdečném a spolehlivém muži.



Únos spáchal na vlastní pěst, prý ho k němu dohnala imigrační politika současné vlády. Přeje si, aby Afričané neopouštěli černý kontinent a netopili se cestou do Evropy ve Středozemním moři, řekl při výslechu sedmačtyřicetiletý Ousseynou Sy.



OSN odhaduje, že při cestě do Evropy přes moře se v roce 2018 utopilo anebo bylo prohlášeno za nezvěstné 2 297 lidí. Tvrdou migrační politiku prosadil v nové italské vládě zejména Salvini.

Únosce chtěl s autobusem plným dětí dojet na milánské letiště. „Už nějakou dobu jsem o tom přemýšlel. Chtěl jsem dojet na letiště Linate, vrátit se do Afriky a děti použít jako štít,“ vysvětlil minulý týden svůj čin Sy. „Benzin jsem rozlil proto, aby policisté nestříleli,“ dodal.

Muž zakryl přední okna černými prostěradly, z vozu odstranil bezpečnostní kladívka, od dětí vybral mobily a jejich doprovodu nařídil, ať jim spoutá ruce stahovacími páskami. Sy tvrdí, že dětem nechtěl ublížit, v autobuse však podle školáků křičel, že to nikdo nepřežije.

„Měl to být signál Africe - aby Afričané zůstali v Africe, a neumírali tak dál na moři,“ vysvětlil ve vězení. Uvedl, že je zastáncem myšlenky panafrikanismu a že doufá ve vítězství pravice v Evropě, protože tak už „by Afričané nepřicházeli“. „Byla to má osobní volba. Už jsem se nemohl dívat na to, jak děti trhají žraloci,“ řekl Sy novinářům.