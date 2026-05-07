Podle obžaloby se Biot setkával se zaměstnanci ruského velvyslanectví v Římě a minimálně jednou jim předal dokumenty, které podléhaly utajení. Za to od nich dostal na 5 tisíc eur (122 tisíc korun).
Biota policie zadržela v březnu 2021 pro schůzce s ruským představitelem. Případ vyvolal napětí mezi Itálií a Ruskem. Předané dokumenty se podle médií týkaly boje proti teroristické organizaci Islámský stát i analýzy fungování a slabých bodů Severoatlantické aliance.
Italský kapitán dostal 30 let za slídění pro Rusy, za tajemství bral tisíce eur
Ve středu italský nejvyšší soud potvrdil trest 20 let vězení uložený odvolacím soudem. Tím se trest stal definitivním. V případě Biota nejvyšší soud umožnil, aby byl bývalý důstojník obžalován před vojenským i civilním soudem. Vojenský proces již skončil s trestem 29 let vězení pro obžalovaného. Podle médií Biot souhlasil se spoluprací s Rusy kvůli finančním problémům.