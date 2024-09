Čech v Bologni narušil vernisáž. Na výstavě rozbil dílo čínského umělce

Muž rozbil jedno dílo, které bylo umístěno u vstupu na výstavu. Jednalo se o krychli z porcelánu. Pořadatelská služba ho zadržela a předala policii. Podle deníku Corriere della Sera bude vyšetřován kvůli zničení uměleckého díla. Za to v Itálii hrozí od dvou do pět let vězení a pokuta od 2 500 do 15 000 eur, tedy od 62 000 do 376 000 korun.

Andare controvento.Sempre. @AlfioKrancic Distrugge un’opera di WeiWei alla mostra di Bologna. L’autore del folle gesto bloccato dalla sicurezza.

L’uomo è Vaclav Pisvejc, già noto per aver rotto un quadro in testa a Marina Abramovic. 😎 https://t.co/pKgV8blAEK https://t.co/ZFDRpje8IU oblíbit odpovědět

„Neznám ho, nikdy jsem ho neviděl, snad si neublížil kusy porcelánu,“ řekl podle deníku La Repubblica Aj Wej-wej, který se vernisáže účastnil. Výstava nabízí průřez jeho tvorbou.

Pišvejc je hlavně ve Florencii známý svými výstředními činy. V roce 2012 pokryl stěny bývalého kláštera svaté Uršuly v centru města falešnými dolarovými bankovkami. O dva roky později se vysvlékl nedaleko florentského dómu a lehl si na zem vystlanou falešnými bankovkami. Rok nato se obnažil u katedrály Santa Maria del Fiore.

V roce 2018 přerazil o hlavu srbské umělkyně Mariny Abramovičové obraz a v roce 2022 v centru Florencie natřel do ukrajinských barev jednu ze soch. Loni pak v centru Florencii nahý vylezl na známé renesanční sousoší Héraklés a Kákos. Za jeho činy mu v minulosti hrozil soud, ale nejsou k dispozici informace o případných verdiktech.