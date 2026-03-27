Asistovanou sebevraždu zvolila pohybem očí. Pro Italku připravili speciální přístroj

  12:30
V Itálii ve středu zemřela pětapadesátiletá žena, které soud umožnil provést asistovanou sebevraždu prostřednictvím přístroje vytvořeného speciálně pro ni. Žena trpěla pokročilou roztroušenou sklerózou a byla ochrnutá tak, že nemohla ani stisknout tlačítko pro aplikaci smrticí látky. Sebevraždu tak spáchala díky přístroji, který ovládala pohybem očí. V Itálii jde o první takový případ.
Žena, pro niž média na žádost rodiny používala fiktivní jméno Libera, vedla dva roky právní bitvu o to, aby mohla ukončit své utrpení. Až minulý týden soud ve Florencii potvrdil, že může podstoupit asistovanou sebevraždu pomocí speciálního přístroje.

Tradičně katolická Itálie nemá zákon o eutanazii, ale v září 2019 italský ústavní soud rozhodl, že asistovaná sebevražda nemusí být trestná, pokud jsou splněny určité podmínky. Může se týkat jen pacientů, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, fyzicky a psychicky nesnesitelně trpí a jsou schopni činit plně svobodná a vědomá rozhodnutí. Za pomoc při asistované sebevraždě dříve v Itálii hrozilo až dvanáct let vězení.

První asistovanou sebevraždu v Itálii povolila na základě verdiktu ústavního soudu etická komise zdravotního úřadu v regionu Marche v listopadu 2021. Žádal o ni třiačtyřicetiletý kvadruplegik, který byl od nehody deset let trvale upoután na lůžko. Loni v únoru Toskánsko jako první region v Itálii schválilo zákon, podle nějž musí být za stanovených podmínek pacientovi asistovaná sebevražda umožněna. V září pak podobný zákon schválila Sardinie.

Libera poprvé požádala o možnost asistované sebevraždy zdravotnické úřady v rodném Toskánsku v březnu 2024. V jejím případě ale nastal problém, že si sama nemohla aplikovat smrticí látku, a tak zdravotnické úřady její žádost zamítly. Žena se proto obrátila na soud. Soud ve Florencii postoupil její případ ústavnímu soudu, který žádost zamítl.

S pomocí sdružení Luca Coscioniho, které v Itálii vede kampaň za legalizaci eutanazie a Libeře od samého začátku v právní bitvě pomáhalo, se podařilo dosáhnout toho, že státní vědecké středisko Národní rada pro výzkum (CNR) vytvořilo pro Liberu speciální přístroj, který lze ovládat pohyby očí.

Přístroj byl sestaven koncem loňského roku a letos byl testován přímo u pacientky doma s použitím neškodného fyziologického roztoku. Po odstranění některých problémů ho pak Libera mohla ve středu použít.„Toto není jen můj příběh. Je to prosba o důstojnost, o kterou, doufám, jednoho dne nebude nutné bojovat, ale bude prostě respektována,“ napsala Libera před smrtí sdružení Luca Coscioniho.

Tento týden skončil také další mediálně sledovaný tragický příběh, který se stal ve Španělsku. Po více než dvouleté právní bitvě ve čtvrtek dobrovolně zemřela pětadvacetiletá Noelia Castillová z Barcelony, paraplegička, jíž se v eutanazii snažil soudně zabránit otec s pomocí katolického sdružení Abogados Cristianos.

Její případ se dostal až k Evropskému soudu pro lidská práva, který tento měsíc odmítl vydat předběžné opatření, jež by eutanazii, kterou dříve povolil španělský soud, zastavilo. Mladá Španělka ochrnula poté, co byla hromadně znásilněna a v depresích se v roce 2022 pokusila o sebevraždu skokem z okna.

