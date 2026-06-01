Po italském fyzikovi, vynálezci elektrické baterie a objeviteli voltaického článku je jednotka elektrického napětí pojmenovaná už nyní. Ovšem v anglické podobě. Právě to chce Meloniová změnit a ztracené „a“ do názvu vrátit.
Podle vlády je návrh „součástí širšího úsilí o propagaci vědeckého dědictví země a role Itálie v rámci významných mezinárodních iniciativ v oblasti technologických inovací“, píše portál Politico s tím, že se o požadavku Říma už minulý týden jednalo v Paříži. Právě tam totiž sídlí Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM).
„Italský návrh jde daleko za rámec jazykové otázky a vyjadřuje snahu o významné historické uznání jednoho z otců moderní vědy, jehož práce radikálně změnila vztah lidstva k elektřině a technologickému pokroku,“ míní italský náměstek premiérky Alessio Butti, jenž jednal s šéfkou BIPM Annette Koo. Podotkl také, že většina měr pojmenovaných po známých osobnostech si i v mezinárodní podobě zachovala plnou podobu.
To je případ třeba jednotky frekvence hertz (Hz), pojmenované po německém fyzikovi Heinrichu Hertzi, či jednotky výkonu watt (W). Ta svůj název zase dostala po skotském vynálezci Jamesi Wattovi. Totéž platí i pro newton, jednotku síly, jež nese jméno britského vědce Isaaca Newtona, nebo ohm. I jednotka elektrického odporu totiž v názvu zahrnuje celé příjmení svého objevitele, německého fyzika Georga Simona Ohma.
Zda se italský návrh podaří prosadit a z voltu bude volta, zatím není jisté. Politico uvádí, že by se změna musela nejprve zavést na vnitrostátní úrovni a až pak i ve zbytku světa. Formální hlasování BIPM se bude konat letos v říjnu.