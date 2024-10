Italové začali přemisťovat migranty do Albánie. Připlula první loď

Loď italského námořnictva Libra vyplula z přístavu Lampedusa s deseti Bangladéšany a šesti Egypťany na palubě v pondělí, podotkla agentura AP. Všichni tito muži byli zachráněni ve Středozemním moři během cesty na malých a chatrných člunech z Libye. Úředníci už dříve ověřili, že pocházejí z bezpečných zemí a nejsou zranitelní. Ženy, děti či muže, kteří byli ve špatném zdravotním stavu nebo vykazovali známky mučení, italské námořnictvo vylodilo na Lampeduse.

Lidé po registraci zamíří do asi 20 kilometrů vzdáleného tábora na bývalé vojenské základně Gjadër, kde budou moci požádat o azyl a počkat tam na odpověď italských úřadů.

Itálie minulý týden oficiálně otevřela dvě uprchlická střediska v Albánii, kde plánuje měsíčně umístit až 3000 žadatelů o azyl, které zachytí v mezinárodních vodách italská pobřežní stráž. Poté bude Itálie zpracovávat jejich žádosti. Dohodu, která to umožňuje, podepsala loni v listopadu italská premiérka Giorgia Meloniová se svým albánským protějškem Edim Ramou.

Itálie následně na svém území přijme ty migranty, kterým udělí azyl. Ti, jejichž žádosti budou zamítnuty, mají být přímo z Albánie deportováni do zemí původu. Řízení má podle italské vlády trvat maximálně čtyři týdny. Operaci řídí italské ministerstvo vnitra.

Kontroverzní dohodu o ubytování žadatelů o azyl v jiné zemi přivítaly některé státy, které se podobně jako Itálie potýkají s náporem uprchlíků, ale obhájci lidských práv ji odsuzují jako nebezpečný precedens, podotkla AP. Dohoda je stěžejním prvkem politiky italské vlády, kde převažují protiimigrační strany. Meloniová v úterý uvedla, že Itálie jde v tomto příkladem zbytku Evropy, a odmítla obavy z porušování lidských práv běženců.

Za posledních 12 let se do Itálie po moři dostalo více než milion migrantů. Drtivá většina z nich rychle opouští přijímací střediska rozmístěná po celé zemi a buď hledá práci přímo v Itálii, nebo – což je obvyklejší – míří do bohatších částí Evropy. Počet migrantů připlouvajících přes Středozemní moře ze severní Afriky se letos snížil o 61 procent oproti roku 2023, podle italského ministerstva vnitra do Itálie k 15. říjnu připlulo 54 129 migrantů.