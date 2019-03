Bijec očkování se nakazil neštovicemi. Politik italské Ligy byl v nemocnici

Guvernér italského regionu Furlánsko-Julské Benátsko a tajemník italské Ligy severu Massimiliano Fedriga ve středu oznámil, že strávil čtyři dny na pozorování v nemocnici poté, co mu jeho lékař minulý týden diagnostikoval neštovice. “Jsem v pořádku a jsem doma v rekonvalescenci. Všem děkuji,“ napsal po svém propuštění na Facebooku.



Fedriga je dlouhodobě hlasitým oponentem rozhodnutí, kterým Itálie zavedla povinné očkování dětí proti dvanácti různých chorobám včetně neštovic.

Úřady reagovaly tímto opatřením v roce 2017 na vypuknutí epidemie spalniček a zakázaly neočkovaným dětem navštěvovat mateřské školy a další předškolní zařízení. Ačkoli pravicová vláda toto nařízení loni pozastavila, od minulého týdne hrozí v Itálii rodičům, kteří by své děti nenechali naočkovat, pokuta až 500 eur (skoro 13 000 korun).

Fedriga při kritice očkování nejčastěji poukazoval na to, že rodiče by podle něj neměli být nuceni k očkování svých ratolestí. V jednom rozhovoru popsal podle britské listu The Independent Demokratickou stranu, která byla největším členem tehdejší levicové koaliční vlády, jako „stalinisty“, a to právě kvůli snaze prosadit povinné očkování.

Některá italská média si z Fedriga dělají legraci:

“Massimiliano Fedriga, a member of Italy's far-right League party, is dead-set against the country's mandatory vaccination laws. Guess who contracted chickenpox and had to spend four days in the hospital?” https://t.co/9hvBvGm7zv