Policie v italské obci Borgo Virgilio v provincii Mantova zatkla přibližně pětapadesátiletého muže, který se převlékl za svou zemřelou matku a pokusil se tak získat její roční důchod ve výši více než 50 000 eur. Policie později našla tělo ženy zabalené v prostěradle a přikryté dvěma spacími pytli.

Graziella Dell’Oglio (vlevo) a její syn (vpravo), který se za ni převlékl, aby mohl pobírat její důchod. Žena mezitím ležela doma mrtvá. | foto: Profimedia.cz

Údajně nezaměstnaný muž se 11. listopadu dostavil na radnici a vydával se za svou matku Graziellu Dall’Oglio. Místní úředníky prý požádal o obnovení jejího průkazu totožnosti, jelikož platnost dokladu vypršela před deseti lety.

Muž na radnici přišel v přestrojení za ženu, dokonce měl nalakované nehty a lehký make-up. Zaměstnanci radnice ale rychle začali mít podezření, že se nejedná o skutečného majitele průkazu, jelikož osoba, která průkaz předložila, byla výrazně mladší než ta na fotografii.

Rakušan doma přes rok ukrýval tělo své matky, částečně ji mumifikoval

Hlas údajné Grazielly navíc občas sklouzával z ženského do mužského tónu. Úředníci se rozhodli na požadavek Grazielly naoko přistoupit a řekli, ať se pro obnovený průkaz vrátí později.

Mezitím kontaktovali policii. Ta vyslechla místní obyvatele, přičemž se ukázalo, že Graziellu už léta nikdo neviděl.

Když si pak muž, který se za ni vydával, o několik dní později přišel pro nový průkaz, policie ho odvedla rovnou na policejní stanici, kde odhalila jeho pravou identitu.

Muž na Slovensku zakopal matku ve sklepě a bral její důchod. Odhalili ho na poště

Policisté následně u muže doma našli mrtvolu jeho matky zabalenou v prostěradle a přikrytou dvěma spacími pytli. Místní tisk popsal tělo ženy jako „mumifikované“. Jak dlouho bylo takto uchováváno, není jasné, stejně tak zatím není jasná ani příčina smrti ženy.

Muž je vyšetřován pro ukrývání mrtvoly, podvod a padělání veřejných listin.

Proč se muž pokusil vybrat matčin důchod, není jasné, rodina prý podle starosty obce neměla problémy s penězi, dokonce vlastnila několik nemovitostí.

