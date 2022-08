Ital se souběžně nakazil covidem, opičími neštovicemi i HIV. Léčí se doma

Lékaři na Sicílii odhalili u jednoho pacienta, který se vrátil z dovolené ve Španělsku, nákazu koronavirem, virem opičích neštovic a HIV. Jedná se o první popsaný případ souběžné nákazy těmito třemi viry na světě, uvedla skupina lékařů odborném časopise The Journal of Infection. Nemocnice muže po týdnu pustila do domácího léčení, uvedl deník Corriere della Sera.