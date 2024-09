Jako za Mussoliniho. Na italské střední školy se vracejí známky z chování

Nový zákon zavádí na středních školách a gymnáziích desetibodové hodnocení chování. Žáci, kteří získají pět nebo méně bodů, propadnou a budou muset ročník opakovat, i když jejich studijní výsledky budou dobré. Pokud dosáhnou na šest bodů, musí absolvovat test z občanské výchovy. Známky z chování budou mít také vliv na maturitní zkoušku.

Za projevy násilí vůči zaměstnancům školy dokonce hrozí pokuty ve výši 500 až 10 000 eur. „Reforma známek z chování vrací do hry význam individuální odpovědnosti, do popředí staví úctu k lidem a veřejným statkům a obnovuje autoritu učitelů,“ prohlásil ministr školství Giuseppe Valditara. Premiérka Meloniová už dříve prohlásila, že změna „vrátí do škol respekt“.

Parlament zákon přijal v situaci, kdy úřady na středních školách meziročně zaznamenaly více než 110procentní nárůst agresivních incidentů vůči pedagogickým pracovníkům. V mnoha případech učitelé dokonce museli vyhledat ošetření. Podle listu The Guardian se učitelé s žáky často dostávají do konfliktu kvůli používání mobilních telefonů v hodinách.

„Zaznamenali jsme příliš mnoho případů neukázněného a nestandardního chování,“ řekl šéf asociace ředitelů středních škol Antonello Giannelli. „Studenti se musí zamyslet nad odpovědností za důsledky svého jednání.“ Naopak zástupci studentů zákon vnímají jako posílení „autoritářské kultury“ a represe na školách.

The Guardian připomíná, že návrat známek z chování připomíná opatření přijaté přesně před sto lety za éry Benita Mussoliniho. To zůstalo v platnosti až do poloviny 70. let, kdy bylo po protestech studentů ve školách zrušeno. „Vracíme se do let, na které bychom radši zapomněli,“ komentovala výsledek středečního hlasování poslankyně Anna Ascani zvolená za středolevicovou Demokratickou stranu.