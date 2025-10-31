Lotyšsko odstoupí od Istanbulské úmluvy. Zavádí genderovou ideologii, míní poslanci

Autor: ,
  6:30
Lotyšský parlament odhlasoval jako první v Evropské unii odstoupení od Istanbulské úmluvy, která má chránit ženy před násilím. Ve středu večer před parlamentem v Rize protestovalo proti odstoupení od úmluvy podle policie přibližně 5 000 lidí na jedné z největších demonstrací v pobaltské zemi v posledních letech.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Adobe Stock

Úmluva Rady Evropy, kterou Lotyšsko ratifikovalo v roce 2023, vyžaduje, aby signatářské strany vypracovaly zákony a politiky zaměřené na skoncování s násilím páchaným na ženách a s domácím násilí.

Ultrakonzervativní skupiny a politické strany v celé Evropě však úmluvu v posledních letech kritizovaly s argumentem, že propaguje „genderovou ideologii“, povzbuzuje k sexuálním experimentům a poškozuje děti.

Lotyšští odpůrci úmluvy tvrdí, že zavádí definici pohlaví, která jde nad rámec biologického pohlaví jako sociální konstrukt. Tvrdí, že stávající vnitrostátní zákony jsou dostatečné k řešení genderově podmíněného násilí.

Lotyští zákonodárci odhlasovali odstoupení od úmluvy většinou 56 hlasů, proti bylo 32 a dva poslanci se zdrželi hlasování.

Pro odstoupení hlasovaly pravicové opoziční strany, stejně jako zástupci Svazu zelených a zemědělců, který je jedním ze tří uskupení vládní koalice vedené středopravicovou premiérkou Evikou Siliňovou. Ostatní dvě vládní strany se zasazovaly za zachování úmluvy.

Hlasovat o Istanbulské úmluvě se může znovu. V Senátu už není řada odpůrců

Pokud prezident republiky toto rozhodnutí schválí, stane se Lotyšsko prvním členským státem Evropské unie, který od úmluvy odstoupí, varovala tento týden Saara-Sofia Sirénová, zvláštní zástupkyně úřadujícího předsedy OBSE pro genderové otázky. Rigu vyzvala k respektování jejích mezinárodních závazků. Připomněla, že lotyšská pravice také stojí za nedávno navrženou novelou zákona o potratech, která by omezila přístup k potratům v pobaltské zemi.

Spojení sil opozice a zákonodárců z vládní strany při podpoře odstoupení od úmluvy zdůrazňuje trhliny ve vládní koalici před příštími parlamentními volbami, které se mají konat na podzim příštího roku.

Po hlasování v parlamentu se očekává, že prezident Edgars Rinkévičs příslušný zákon přezkoumá. Šéf státu má několik možností, včetně vrácení zákona parlamentu nebo za určitých okolností by mohl přistoupit ke spuštění referenda.

Istanbulskou úmluvu, kterou Rada Evropy vypracovala v roce 2011, dosud ratifikovalo 37 zemí, podepsalo ji 45 států. ČR ji podepsala v roce 2016, dosud ji ale neratifikovala.

Lotyšsko je na cestě stát se po Turecku druhou zemí, která od úmluvy odstoupila, což se v roce 2021 setkalo s ostrou kritikou Evropské komise.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

KVÍZ: Volíte Losna, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Příroda a slunečné dny barví krajinu jižních Čech do žluta

Poslední dny plné slunečního svitu lákají ven. I když listí už opadává, podzim pořád umí s barvami vykouzlit parádní scenérie. Ještě v pátek a v sobotu meteorologové slibují slunečné dny s příjemnými...

31. října 2025

31. října 2025  6:43

31. října 2025  6:30

31. října 2025

31. října 2025

30. října 2025  22:06

30. října 2025  21:29

30. října 2025  21:15

30. října 2025  20:25,  aktualizováno  21:09

30. října 2025  21:07

