Vánoce skoro jako v létě. Na Islandu naměřili na Štědrý den téměř 20 stupňů

  15:56
Zatímco ve střední Evropě panovalo o Vánocích spíše chladnější počasí, sever Atlantiku zažil mimořádný teplotní výkyv. Na Islandu se na Štědrý den objevily hodnoty blížící se 20 stupňům Celsia, což je v zimním období zcela výjimečné a může jít o historický rekord.
Na Island asi nikdo necestuje proto, aby si užil vlídné podnebí a sluníčko. Ale...

Na Island asi nikdo necestuje proto, aby si užil vlídné podnebí a sluníčko. Ale když to, spolu s teplejším kabátem, pokorně přijmete? Zjistíte, že podzim je tu asi nejkrásnějším obdobím roku. Vřesy a mechy se, než přijde pořádný mráz, přebarvují do červené a zlaté. Je tu opravdu krásně. | foto: Profimedia.cz

Neobvykle vysoké teploty zaznamenaly meteorologické stanice napříč celým Islandem. Na východním pobřeží, ve stanici Bakkagerði, se rtuť teploměru vyšplhala až na 19,7 °C, což je hodnota, která by byla považována za mimořádnou i v letních měsících.

Pokud se naměřená data definitivně potvrdí, mohl by být vyrovnán dosavadní prosincový teplotní rekord z roku 2019.

Island prohlásil možný kolaps oceánského proudu za existenční hrozbu. Začíná konat

Za extrémním oteplením stojí příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu, který ovlivnil počasí v celém regionu. Výrazné kladné teplotní odchylky však nebyly omezeny pouze na Island. Nadnormální hodnoty se objevily také na severu Skandinávie, kde teploty místy neklesly ani v noci hluboko pod polárním kruhem. Nezvykle teplé počasí zaznamenaly rovněž některé oblasti Spojených států.

Kontrast s vývojem počasí ve střední Evropě je přitom značný. Zde se teploty pohybovaly spíše pod dlouhodobým průměrem, což podtrhuje výraznou regionální rozdílnost současných klimatických podmínek.

Poslední pevnost padla. Na Islandu poprvé zachytili komáry, expremiér hlásí štípnutí

Podle Českého hydrometeorologického ústavu nejsou podobné teplotní extrémy náhodné. V posledních letech je patrný nárůst četnosti i intenzity mimořádně teplých epizod, a to včetně zimního období. Tento trend je dáván do souvislosti s probíhající klimatickou změnou, která zvyšuje pravděpodobnost výskytu extrémních výkyvů počasí po celém světě.

