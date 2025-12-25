Neobvykle vysoké teploty zaznamenaly meteorologické stanice napříč celým Islandem. Na východním pobřeží, ve stanici Bakkagerði, se rtuť teploměru vyšplhala až na 19,7 °C, což je hodnota, která by byla považována za mimořádnou i v letních měsících.
Pokud se naměřená data definitivně potvrdí, mohl by být vyrovnán dosavadní prosincový teplotní rekord z roku 2019.
Za extrémním oteplením stojí příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu, který ovlivnil počasí v celém regionu. Výrazné kladné teplotní odchylky však nebyly omezeny pouze na Island. Nadnormální hodnoty se objevily také na severu Skandinávie, kde teploty místy neklesly ani v noci hluboko pod polárním kruhem. Nezvykle teplé počasí zaznamenaly rovněž některé oblasti Spojených států.
Kontrast s vývojem počasí ve střední Evropě je přitom značný. Zde se teploty pohybovaly spíše pod dlouhodobým průměrem, což podtrhuje výraznou regionální rozdílnost současných klimatických podmínek.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu nejsou podobné teplotní extrémy náhodné. V posledních letech je patrný nárůst četnosti i intenzity mimořádně teplých epizod, a to včetně zimního období. Tento trend je dáván do souvislosti s probíhající klimatickou změnou, která zvyšuje pravděpodobnost výskytu extrémních výkyvů počasí po celém světě.