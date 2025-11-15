Island prohlásil možný kolaps oceánského proudu za existenční hrozbu. Začíná konat

Autor:
  18:10
Island poprvé označil klimatický jev za hrozbu pro národní bezpečnost. Důvodem je varování vědců, že klíčový oceánský proud v Atlantiku se může blížit kolapsu. Jeho zhroucení by mohlo dramaticky změnit evropské klima, přinést mrazy na sever kontinentu a narušit globální srážkové cykly, na nichž závisí miliony lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
18 fotografií

Vláda oznámila, že možné zhroucení Atlantické meridionální cirkulace (AMOC) – hlubinného systému, který přenáší teplou vodu směrem na sever k Evropě – zařadila na jednání Národní bezpečnostní rady.

Tento krok umožní úřadům koordinovat krizové plány napříč ministerstvy, včetně zajištění potravin, energetických dodávek, infrastruktury a dopravní odolnosti, píše portál Iceland Review.

Zamrzne oceán u Británie? Golfský proud slábne, varuje český vědec

„Jde o přímou hrozbu pro naši národní odolnost a bezpečnost,“ uvedl ministr životního prostředí Jóhann Páll Jóhannsson pro agenturu Reuters. Podle Jóhannssona je rozhodnutí prvním případem, kdy byl konkrétní klimatický proces označen za potenciální „existenční riziko“ pro Island.

Vědci už roky varují, že tání arktického ledu a přítok sladké vody z Grónska může tento oceánský proud narušit.

Poslední pevnost padla. Na Islandu poprvé zachytili komáry, expremiér hlásí štípnutí

AMOC přitom hraje zásadní roli při zmírňování evropských zim. Jeho zhroucení by mohlo přinést prudké ochlazení severní Evropy a narušit dešťové cykly, na nichž závisí miliony lidí po celém světě.

V říjnu se v Reykjavíku sešlo 60 expertů ze severských zemí, aby posoudili možné dopady kolapsu AMOC na společnost. Výsledky tohoto setkání mají být zveřejněny brzy.

Island za tři dny. Zažijete gejzíry, vodopády i koupání v horkých pramenech

Zvýšenou pozornost jevu věnují i další státy. Irská meteorologická služba už informovala vládu a parlament, Norsko rozšiřuje své výzkumy a Velká Británie vyčlenila 81 milionů liber na výzkum takzvaných klimatických bodů zlomu.

„Bod zlomu může být mnohem blíž, než si myslíme,“ varoval klimatolog Stefan Rahmstorf z Postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatu v Německu.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Novým hejtmanem Karlovarského kraje bude starosta Sokolova Petr Kubis

Náměstek Petr Kubis bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti...

Novým hejtmanem Karlovarského kraje se po Janě Mračkové Vildumetzové stane Petr Kubis. Shodli se na tom krajští zastupitelé hnutí ANO. Kvůli nové funkci rezignuje na post starosty Sokolova.

15. listopadu 2025  18:19

Island prohlásil možný kolaps oceánského proudu za existenční hrozbu. Začíná konat

Islandský ledovec

Island poprvé označil klimatický jev za hrozbu pro národní bezpečnost. Důvodem je varování vědců, že klíčový oceánský proud v Atlantiku se může blížit kolapsu. Jeho zhroucení by mohlo dramaticky...

15. listopadu 2025  18:10

Zelenskyj reaguje na obří korupční skandál, ohlásil změny v energetice

Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu ohlásil rozsáhlé personální změny v ukrajinských energetických podnicích. Reaguje tak na korupční skandál, který vedl k rezignaci dvou ministrů a...

15. listopadu 2025  17:38

Babiš je fantastický člověk, prohlásil Orbán a pochválil Čechy

Andrej Babiš přivítal Viktora Orbána v Průhonicích u Prahy. (6. října 2022)

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu při projevu v západomaďarském Györu označil předpokládaného budoucího českého premiéra Andreje Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ...

15. listopadu 2025  17:17

Jakeš je neschopný, vysvětlete, co se stalo. Co psali lidé Husákovi po 17. listopadu

Odcházení. Komunista Gustav Husák se v roce 1989 smířil se sametovou revolucí a...

Brutální zásah komunistické policie 17. listopadu 1989 na Národní třídě vyvolal nejen demonstrace, ale i záplavu rozhořčených dopisů tehdejšímu prezidentovi Gustávu Husákovi. Možná v naivní víře, že...

15. listopadu 2025  17:09

Řešení dobrá pro celý svět. Čína dosáhla vrcholu produkce emisí o pět let dříve

Tepelná elektrárna v čínském Tchung-lingu

Emise oxidu uhličitého v Číně za posledních osmnáct měsíců stagnují či dokonce mírně klesají. Podle odborníků se zdá, že největšímu emitentovi skleníkových plynů na světě se nejspíš podařilo...

15. listopadu 2025

Severní Korea prudce omezila dodávky munice Rusku. Docházejí jí zásoby

Kom Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025)

Severní Korea v letošním roce výrazně snížila dodávky dělostřelecké munice Rusku, protože její vlastní zásoby docházejí. Agentuře Reuters to řekl zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym...

15. listopadu 2025  16:51

Vrcholový kříž na Zugspitze musí nákladně opravit, turisté ho zničili samolepkami

Pozlacený vrcholový kříž na nejvyšší německé hoře, alpském vrcholku Zugspitze...

Kvůli stovkám samolepek od návštěvníků musí projít pozlacený vrcholový kříž na nejvyšší německé hoře, alpském vrcholku Zugspitze ve výšce 2962 metrů nad mořem, restaurováním. Náprava bude značně...

15. listopadu 2025  16:03

Křísí příběhy ze Sudet. Každé rozhodnutí bylo za války náročné, říká publicista

Premium
Pavel Šuba

Nejprve znovu probudil k životu Morgenland, osadu u Malé Morávky, jež po odsunu původních obyvatel zanikla a zůstal po ní jediný dům a starý jasan. Pak zmapoval téměř zapomenutý divoký odsun...

15. listopadu 2025

Bál se smrti a trpěl úzkostmi. Kniha líčí skryté stránky skladatele Dvořáka

Antonín Dvořák s rodinou a přáteli v New Yorku roku 1893

Více i méně známé rysy osobnosti Antonína Dvořáka zkoumá v knize Antonín Dvořák – Portrét člověka muzikolog Ondřej Šupka. Zabývá se jeho zjevem, zdravím, chováním, vztahy s manželkou, dětmi i svými...

15. listopadu 2025  15:30

Budovat vztahy chce hodně energie, ale ve stáří se nám to vrátí, říká šéfka neziskovky

„Co mají senioři rádi? Čím je potěšíme?“ Na to expertka na domovy seniorů...

V Česku rychle přibývá lidí, kteří budou v budoucnu potřebovat péči. Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí se do roku 2050 zdvojnásobí počet seniorů starších 80 let. Kapacity pobytových...

15. listopadu 2025  15:26

Trumpovy kalifornské plány na těžbu budí odpor. Plní kasy korporacím, tvrdí mnozí

Těžba ropy a zemního plynu, provoz a údržba produktovodů. To ve Wyomingu...

Americký prezident Donald Trump plánuje, že na pobřeží Kalifornie po více než třech desítkách let obnoví těžbu ropy. Kalifornie je přitom dlouhodobou baštou demokratů a současný kalifornský guvernér...

15. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.