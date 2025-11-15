Island prohlásil možný kolaps oceánského proudu za existenční hrozbu. Začíná konat

Vláda oznámila, že možné zhroucení Atlantické meridionální cirkulace (AMOC) – hlubinného systému, který přenáší teplou vodu směrem na sever k Evropě – zařadila na jednání Národní bezpečnostní rady.
Tento krok umožní úřadům koordinovat krizové plány napříč ministerstvy, včetně zajištění potravin, energetických dodávek, infrastruktury a dopravní odolnosti, píše portál Iceland Review.
„Jde o přímou hrozbu pro naši národní odolnost a bezpečnost,“ uvedl ministr životního prostředí Jóhann Páll Jóhannsson pro agenturu Reuters. Podle Jóhannssona je rozhodnutí prvním případem, kdy byl konkrétní klimatický proces označen za potenciální „existenční riziko“ pro Island.
Vědci už roky varují, že tání arktického ledu a přítok sladké vody z Grónska může tento oceánský proud narušit.
AMOC přitom hraje zásadní roli při zmírňování evropských zim. Jeho zhroucení by mohlo přinést prudké ochlazení severní Evropy a narušit dešťové cykly, na nichž závisí miliony lidí po celém světě.
V říjnu se v Reykjavíku sešlo 60 expertů ze severských zemí, aby posoudili možné dopady kolapsu AMOC na společnost. Výsledky tohoto setkání mají být zveřejněny brzy.
Zvýšenou pozornost jevu věnují i další státy. Irská meteorologická služba už informovala vládu a parlament, Norsko rozšiřuje své výzkumy a Velká Británie vyčlenila 81 milionů liber na výzkum takzvaných klimatických bodů zlomu.
„Bod zlomu může být mnohem blíž, než si myslíme,“ varoval klimatolog Stefan Rahmstorf z Postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatu v Německu.