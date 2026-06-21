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„Je to velmi skličující vidět.“ Island navzdory protestům obnovil lov velryb

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  9:56
Island po dvouleté přestávce tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov velryb. Událost se stala nedlouho poté, co se psalo o dění na Faerských ostrovech.
Ulovené velryby se čtvrtí v areálu velrybářské firmy Hvalur na islandském...

Ulovené velryby se čtvrtí v areálu velrybářské firmy Hvalur na islandském fjordu Hvalfjördur. (8. září 2024) | foto: ČTK

O fjordu Qasigiannguit na západě Grónska se hovoří jako o „světové metropoli...
Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...
Většina Faeřanů považuje lov kytovců za podstatnou součást jejich kultury a...
Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...
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Vyplutí lodi z přístavu v Reykjavíku se v pátek pokusil zablokovat demonstrant, který se připoutal řetězem ke stěžni. Večer však z lodi slezl a policie ho odvedla.

„Je velmi skličující vidět, jak islandská velrybářská loď opouští přístav, aby zahájila další sezonu zabíjení velryb, a to navzdory naprosto přesvědčivým důkazům, že neexistuje žádný humánní způsob, jak velrybu zabít,“ řekla Joanna Swabeová z nevládní organizace Humane World for Animals.

Velrybáři ulovili na Islandu chráněného plejtváka, tvrdí aktivisté

Dodala, že tito mořští obři tak s velkou pravděpodobností podstoupí trýznivou smrt kvůli masu, o které na Islandu téměř nikdo nestojí.

Mezinárodní velrybářská komise zakázala komerční lov velryb v roce 1986 v reakci na prudký pokles jejich populace. Navzdory tomuto moratoriu zůstávají Island a Norsko jedinými dvěma zeměmi, které komerční lov velryb stále otevřeně provozují.

Japonsko velryby loví s odkazem na „vědecké účely“, většina masa ale následně končí na trhu určeném ke konzumaci.

Island v letech 2024 a 2025 pozastavil lov velryb, mimo jiné kvůli slabé poptávce a tomu, že odvětví nebylo považováno za dostatečně ziskové. Islandská vláda má navíc na podzim předložit návrh zákona, který by lov velryb zcela zakázal.

Island skoncuje s lovem velryb, kvůli Japoncům o jejich maso není zájem

Islandský Institut pro mořský a sladkovodní výzkum doporučil snížit počet velryb, které budou v letošní sezoně uloveny harpunou. Sezona trvá od poloviny června do poloviny září.

Podle institutu by roční kvóta u plejtváka myšoka neměla přesáhnout 150 kusů, což představuje pokles o 28 procent oproti doporučeným odlovům pro období let 2018 až 2025.

Plejtvák myšok je po plejtváku obrovském druhým největším živočichem na Zemi. Pro lov plejtváků malých byla stanovena roční kvóta 168 kusů, tedy o 23 procent méně než v předchozích obdobích.

Rozruch na Faerských ostrovech

Začátkem června se do titulků médií dostaly Faerské ostrovy, kde rybáři zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace Sea Shepherd, mezi nimi i jednoho Čecha, podle kterého místní porušili pravidla tradice.

Většina Faeřanů považuje lov kytovců za podstatnou součást jejich kultury a historie. Grindadráp má proto pevně stanovená pravidla. Kytovec má být nejprve ochromen speciálním bodcem zavedeným do oblasti dýchacího otvoru a následně usmrcen proříznutím krku. Podle svědectví jednoho z velrybářů však při posledních lovech nebyl dostatek speciálního vybavení a řada zvířat byla podřezána bez předchozího ochromení.

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