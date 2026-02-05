Jeden z jejich učitelů se jmenuje Edward Hilmarsson a hodil granát do laguny, když v islandských novinách Vísir napsal, že ani jeden z jeho žáků nerozumí větě „srdce pumpuje krev“ a jen málo z nich dokáže na konci školní docházky přečíst aspoň novinové titulky.
Hilmarsson není žádný ukřičený xenofob: je tajemníkem Svazu reykjavíckých učitelů a za manželku má arabskou Britku. Ale jeho článek pěkně rozhoupal spokojenou islandskou lodičku, která se snaží tvářit, že nedorazily velké vlny. Projevují se tak, že v předškolní třídě, kterou Hilmarsson navštívil, bylo ze sedmnácti dětí jen jedno, jehož rodným jazykem byla islandština.
Migranti si snaží vydělávat jako taxikáři, takže města jsou taxíky přesycená. Výsledkem je, že si nevydělá nikdo a mnohaletí islandští taxikáři přicházejí o obživu.