Poslední pevnost padla. Na Islandu poprvé zachytili komáry, expremiér hlásí štípnutí

  13:14
Island býval jedním z mála míst na planetě, kam si lidé nemuseli brát repelent proti komárům. Vlivem globálních změn klimatu už však padla i tato jistota. Vědci potvrdili nález tří jedinců, kteří se amatérskému vědci chytili do pasti. Objevený druh navíc dobře snáší chladné teploty, islandskou zimu tak může přežít. V tamních jezerech zase najde vhodné podmínky k rozmnožování.
„Za soumraku 16. října jsem zahlédl podivnou mušku na provazech,“ popisuje Islanďan Björn Hjaltason, který k lapání a pozorování hmyzu používá stuhy namočené do červeného vína. „Okamžitě jsem pochopil, že je to něco, co jsem nikdy předtím neviděl, a mušku rychle sebral. Byla to samice,“ říká muž, který o svém objevu informoval i členy facebookové skupiny Hmyz na Islandu.

Druhou noc chytil znovu samičku a během třetí noci i samce. Všechny tři exempláře pak poslal do islandského vědeckého ústavu, kde nález potvrdili – vůbec poprvé. „V Kiðafellu na Kjósu byly nalezeny tři exempláře druhu Culiseta annulata, dvě samice a jeden samec. Všechny byly odchyceny z pastí na hmyz,“ oznámil entomolog Matthías Alfreðsson.

„Poslední pevnost padla,“ napsal Hjaltason nadneseně, přestože se teprve ukáže, zda komáři na Islandu skutečně zůstanou. Země zimy a ledu byla dosud oficiálně komárů prostá, dalším takovým místem je podle listu The Guardian už jen Antarktida. Island se ovšem rychle otepluje a vědci už dříve předpovídali, že se zde komáři mohou usadit. A pokud zvládnou zimu, na ostrově plném bažin a jezer mají skvělé podmínky k rozmnožování.

Nalezený druh komára navíc patří k těm, které dobře snáší nízké teploty a ve sklepích či stájích mohou přežít i islandskou zimu. Ostatně se změnami klimatu už se do islandských vod dostaly i ryby obvyklé v teplejších oblastech, třeba makrely.

Islandský fanoušek hmyzu odhaduje, že se komáři do země mohli dostat v některém z dopravních kontejnerů dovážených do přístavu Grundartangi pár kilometrů od Hjaltasonova domu. „Ale pokud mi tři komáři přiletěli přímo na zahradu, je pravděpodobné, že jich je tu víc,“ dodal podle portálu mbl.is.

Expremiér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (v čele vlády v letech 2013–2016) tvrdí, že je prvním islandským politikem, jehož komár na ostrově štípl:

