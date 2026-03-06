Island uspořádá referendum o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií

Autor: ,
  12:51
Islandská vláda rozhodla o uspořádání referenda o obnově přístupových jednání o vstupu do Evropské unie, která byla přerušena před více než deseti lety. Hlasování se bude konat 29. srpna.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Připravujeme podrobnosti.

Island opět pomrkává po Evropské unii. Ta není proti, potřebuje vylepšit image
Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Speciály jsem zakázal, zlobí se Babiš na Vystrčila kvůli letu do Milána

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Vládní politici kritizují předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS, že podle zjištění iDNES.cz odletěl na paralympiádu do Itálie armádním speciálem v době, kdy tisíce Čechů uvázly na Blízkém východě....

6. března 2026  12:07,  aktualizováno  13:01

Poslanci se přeli o přerozdělení miliard VZP, které má díky uprchlíkům z Ukrajiny

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci projednají v úvodním kole návrh státního...

Poslanci jednali o návrhu na přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven. VZP „vydělala“ na uprchlících před Putinovou válkou z...

6. března 2026,  aktualizováno 

V Maďarsku zadrželi auta ukrajinské banky. Nejezděte tam, varuje Kyjev občany

Ukrajinská státní banka Oščadbank (23. února 2026)

Maďarský daňový úřad oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz. Zadržuje také dvě vozidla pro přepravu hotovosti. Ukrajinský ministr zahraničí...

6. března 2026  10:18,  aktualizováno 

Grindavík, který žil ještě před dvěma lety rybářským ruchem a vůní čerstvého...

Do odstaveného náklaďáku na D35 narazila dodávka, další nehoda blokovala D1

Dodávka narazila do nákladního auta odstaveného pro poruchu na krajnici dálnice...

Střet dodávky s nákladním automobilem komplikoval v pátek provoz na dálnici D35 na Šumpersku. Nehoda se stala na 243. kilometru ve směru z Olomouce na Mohelnici, komunikace byla v tomto směru...

6. března 2026  9:50,  aktualizováno  12:45

Pahlaví s poradcem Adolfem řeší křížové tažení na Írán. Ruští komici mají další oběť

Reza Pahlaví, syn posledního íránského šáha žijící v exilu a íránský opoziční...

Syn někdejšího perského šáha Mohammeda Rezy Pahlavího se stal další obětí známých ruských vtipálků Vovana a Lexuse, kteří v minulosti napálili třeba italskou premiérku či francouzského prezidenta....

6. března 2026  12:36

Přijede hvězdný DiCaprio, nebo ne? Městečko u Litoměřic očekává Scorseseho štáb

Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Oscarový režisér Martin Scorsese bude v Úštěku na Litoměřicku natáčet film s pracovním názvem Schnapps, ve kterém hraje jeden z nejznámějších současných herců Leonardo DiCaprio. Některými médii...

6. března 2026  12:21

Království za Toyotu Hilux. Češi dotáhli ukrajinským vojákům vlak plný teréňáků

Premium
Projekt Oksana. Česká iniciativa Dárek pro Putina přivezla vlakem na Ukrajinu...

Od našich zpravodajů na Ukrajině Více než půl kilometru měřil nákladní vlak, kterým tento týden na Ukrajinu dorazil náklad více než sedmdesáti terénních aut a sanitek. Míří na východní frontu, kde se z aut stalo vysoce nedostatkové...

6. března 2026  12:05

„Zradou jste narušili chod dějin.“ Před 75 lety začal největší proces se špiony v USA

Julius a Ethel Rosenbergovi byli odsouzeni k trestu smrti v nejznámějším...

Nebýt jich, Sovětský svaz mohl získat jadernou bombu mnohem později než v roce 1949. Případ manželů Julia a Ethel Rosenbergových přitáhl začátkem 50. let 20. století celosvětovou pozornost. V prvních...

6. března 2026  12:05

Finsko chce umožnit rozmístění atomovek na svém území. Ohrožení, reaguje Kreml

Cvičení finské armády Arrow 22 na západě země (4. května 2022)

Finská vláda v pátek oznámila záměr změnit zákon, který zakazuje přítomnost jaderných zbraní ve Finsku. Tímto krokem hodlá otevřít dveře případnému rozmístění atomových zbraní na finském území v době...

6. března 2026  7:57,  aktualizováno  11:58

Marže čerpadlářů míří pod drobnohled. Stát opět požaduje denní reporting cen

Fronty na čerpací stanici v Tisé na Ústecku (1. března 2026)

Ministerstvo financí reaguje na dynamický růst cen nafty a benzinu na většině tuzemských čerpacích stanic, který je zčásti důsledkem války na Blízkém východě, a přistupuje ke kontrole jejich cen a...

6. března 2026  11:44

Jaké počasí čekat o víkendu? Mapa ČHMÚ ukazuje, kde bude jasno

Mapa výskytu mlh v sobotu 7. března

Do prvního jarního dne, který nastane v pátek 20. března v 15:46 hodin zbývají ještě dva týdny, ale jarní počasí už převzalo vládu. A o víkendu se jí vzdá jen v noci. Noční mrazy ale brzy skončí,...

6. března 2026  11:43

