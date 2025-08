V Arktidě se víc a víc roztahují Rusové s Číňany, americký prezident Donald Trump zase ještě nedávno vyhrožoval Grónsku, že ho anektuje, a nejen Evropě komplikuje život náhodně uvalenými a zase odvolanými cly. Island má zkrátka mnoho důvodů, proč cítí, že by nadále neměl zůstávat sám. A pomalu se začíná rozmýšlet, že by si znovu podal přihlášku do Evropské unie. Ta by ostatně rozhodně nebyla proti.