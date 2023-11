VIDEO: Island před výbuchem praská na kusy, z puklin se zvedá dým

Policie ve středu umožnila obyvatelům Grindavíku krátce se vrátit do města a vyzvednout si své osobní věci. U rybářského přístavu, který leží asi 40 kilometrů od metropole Reykjavíku, se tak tvořily kolony aut.

Možnost návratu měli ale jen lidé, kteří se do města nedostali při podobných akcích v pondělí a úterý. Z každé domácnosti má povolený vstup do města jen jeden člen. Lidé byli vyzváni, aby si před návratem do domovů připravili přesný seznam věcí, které si chtějí odvézt, aby se ve městě zbytečně nezdržovali.

Pod Grindavíkem se podle seizmologů vytvořil zhruba 15 kilometrů dlouhý tunel, který vede až k mořskému dnu. Při posledním, víkendovém měření bylo magma 800 metrů pod povrchem.

Podle Benedikta Ófeigssona z Islandské meteorologické služby je nyní kolem 500 metrů pod zemí. Stoupání magmatu vzhůru podle seizmologa napovídá také zjištěná přítomnost oxidu siřičitého ve vzduchu.

„Od půlnoci do dnešního poledne bylo v ohrožené oblasti Islandu zaznamenáno asi 800 menších otřesů půdy, což oproti předchozím dnům neznamená žádnou velkou změnu,“ řekl Ófeigsson. Zemětřesení jsou podle něj navíc podstatně slabší než v pátek.

Zvýšená seizmická aktivita vyvolává rovněž obavy z narušení letecké dopravy, protože sopečný popílek může poškodit motory letadel. Výbuch islandské sopky Eyjafjallajökull v roce 2010 na týden paralyzoval leteckou dopravu nad polovinou evropského kontinentu, zrušeno bylo přes 100 tisíc letů.

V souvislosti s nynějšími obavami z erupce vulkánu Fagradalsfjall islandské úřady zvýšily stupeň varování pro leteckou dopravu na oranžový, tedy druhý nejvyšší; spoje z mezinárodního letiště Keflavík, které se nachází na poloostrově Reykjanes, ale zatím fungují bez omezení.

Geotermální lázně Modrá laguna, které byly minulý týden dočasně uzavřeny, prodloužily uzavírku až do 30. listopadu.