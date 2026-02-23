Island chce referendum o přístupových rozhovorech s EU, může být už v létě

  11:19
Island se chystá uspíšit referendum o obnovení přístupových rozhovorů s EU. Očekávalo se jeho konání v roce 2027, ale parlament by mohl v příštích týdnech ohlásit dřívější termín, možná už tento srpen. Napsal to bruselský server Politico s odvoláním na dvě osoby obeznámené s přípravami země na možný vstup do EU.
Islandská premiérka Kristrún Frostadóttir a předsedkyně Evropské komise Ursula...

Islandská premiérka Kristrún Frostadóttir a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (14. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Reykjavík, Island
Reykjavík, Island
Sopečná erupce poblíž města Grindavík na poloostrově Reykjanes na Islandu (1....
Islandská premiérka Kristrún Frostadóttir s předsedkyní Evropské komise Ursulou...
Očekává se, že islandský parlament oznámí datum hlasování v příštích několika týdnech, uvedly zdroje pod podmínkou anonymity. Politico připomíná, že v poslední době mnoho unijních politiků navštívilo Island a naopak mnoho islandských politiků Brusel.

Například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se minulý měsíc v Bruselu setkala s islandskou premiérkou Kristrún Frostadóttir a prohlásila, že jejich partnerství „nabízí stabilitu a předvídatelnost v nestabilním světě“. Von der Leyenová byla na Islandu loni v červenci a v březnu má znovu navštívit arktický region.

Pokud Islanďané budou hlasovat pro, mohli by se připojit k EU dříve než kterákoli jiná kandidátská země, uvedl jeden ze zdrojů Politica.

Island opět pomrkává po Evropské unii. Ta není proti, potřebuje vylepšit image

Island požádal o vstup do EU v roce 2009 na vrcholu finanční krize, během níž zkolabovaly všechny tři jeho největší komerční banky. Vláda však v prosinci 2013 rozhovory zmrazila, zatímco se islandská ekonomika rychle zotavovala a někteří ekonomové varovali před možným kolapsem eurozóny. V březnu 2015 Reykjavík oficiálně požádal, aby již nebyl považován za kandidátskou zemi na členství v EU.

Geopolitická situace se však za poslední desetiletí výrazně změnila, poznamenalo Politico.

Úvahy o obnovení rozhovorů přichází v době sílící dynamiky rozšiřování EU. Brusel pracuje na plánu částečného členství Ukrajiny už od příštího roku. Černá Hora, lídr mezi kandidátskými zeměmi, minulý měsíc uzavřela další kapitolu vyjednávání.

Diskuse o prohloubení vztahů s Islandem a dokonce o možném obnovení přístupových jednání začala ještě před návratem amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu v loňském roce. Na lednovém ekonomickém fóru v Davosu Trump několikrát zmínil Island, když mluvil o Grónsku, o jehož ovládnutí opakovaně projevil zájem.

52. stát USA? Island zuří po výroku amerického kandidáta na velvyslance

Island zaujímá strategicky důležitou polohu v severním Atlantiku v koridoru GUIK. Nemá ovšem armádu a spoléhá se na své členství v NATO a bilaterální obrannou dohodu s USA z roku 1951.

Před zmrazením rozhovorů s EU v roce 2013 Island uzavřel 11 z 33 kapitol přístupových rozhovorů. Po jejich uzavření by musel vyhlásit další referendum o samotném vstupu.

Island je nyní členem Evropského hospodářského prostoru a Schengenského prostoru. Pokud by do EU vstoupil, byl je jednou z nejbohatších členských zemí. Jeho HDP na hlavu v paritě kupní síly dosahovalo v roce 2024 podle údajů Eurostatu 131 procent průměru EU, zařadil by se mezi Nizozemsko a Dánsko. Pro srovnání – Česko je na 91 procentech za Itálií a před Španělskem.

S necelými 400 tisíci obyvatel by byl Island nejméně lidnatou zemí Unie, když by tento titul uzmul Maltě.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

