Černá vlajka Islámského státu už se léta neváže k žádnému území. Teroristé, kteří svého času děsili svět popravami a znásilňováním „bezvěrců“, vysněného chalífátu nedosáhli. To však neznamená, že už nejsou nebezpeční. Jak ukázal útok z australské Bondi Beach, jejich „značka“ stále táhne – mnohem víc než jiné teroristické organizace. Síla IS podle expertů spočívá i v tom, že se dokázal přizpůsobit nové době. A své stoupence pořád dokáže zaujmout natolik, aby šli v jeho jméně vraždit.
„Islámský stát se změnil z vládnoucí autority, jež šokovala svět, na organizaci, která se vrátila k podstatě teroristické skupiny. Neovládá žádné území, ale stále má tisíce členů,“ říká pro list The Washington Post (WP) politolog Bruce Hoffman z think-tanku Rada pro zahraniční vztahy. Od roku 2019, kdy mezinárodní síly označily IS za poražený, „se nám skupina vytratila z mysli a našeho zorného pole“, pokračuje Hoffman.

To, co ze skupiny zbylo, se však nevzdalo „svého záměru a cíle“, upozorňuje. „Návrat by byl příliš silné slovo. Ale podstatou terorismu, kromě smrtící síly, je psychologický dopad, který způsobuje, že skupina jako IS vypadá silnější a všudypřítomnější, než ve skutečnosti je,“ říká pro The New York Times také analytik Colin P. Clarke.

V Sydney vraždili otec se synem napojení na IS. Hrdina je po operaci, oslnil i Trumpa

Masakr, při němž v Sydney zemřelo patnáct lidí a desítky dalších utrpěly zranění, byl posledním z řady útoků, po nichž úřady na místě činu našly vlajku Islámského státu nebo jiné symboly naznačující, že se pachatel hlásil k myšlenkám právě těchto radikálních islamistů. A to přesto, že podle WP nacházejí jen málo důkazů o náboru a radikalizaci nových členů ze strany IS nebo o tom, že skupina zadává svým členům konkrétní úkoly.

I australský premiér Anthony Albanese zpočátku říkal, že nejsou důkazy o podílu IS na útoku. Později se však potvrdilo, že oba pachatelé sympatizují se skupinou, jež na Blízkém východě kdysi nesla i název Daeš. Padesátiletý Sajid Akram a jeho čtyřiadvacetiletý syn Naveed podle filipínských úřadů minulý měsíc odjeli na ostrov Mindanao, kde už několik let působí místní pobočka bojovníků Islámského státu.

Na IS ukazuje rovněž sobotní útok v Sýrii. Člen tamních bezpečnostních složek v Palmýře zabil dva americké vojáky a tlumočníka, přičemž podle WP ho nyní vyšetřují pro podezření z loajality k Islámskému státu. Bojovníci napojení na IS se v Sýrii obvykle skrývají mezi civilním obyvatelstvem, další generace však mohou vyrůst i v uprchlických táborech, kde žijí desetitisíce žen a dětí náchylných k náboru.

Při útoku Islámského státu na konvoj v Sýrii zahynuli tři Američané, oznámil Pentagon

Útok na syrském území už je nicméně v dnešní době výjimečný – častěji se objevují v některé ze západních zemí. Střelba v Sydney přišla necelý rok po incidentu v americkém New Orleans, kde americký veterán zabil čtrnáct lidí, když během novoročních oslav vjel autem do davu. Ve voze nechal vlajku IS a předtím navíc zveřejnil video, v němž skupině deklaroval věrnost.

Loni se Islámský stát přihlásil k útoku moskevskou koncertní síň, během nějž střelci zabili nejméně 143 lidí. Radikálové chtěli vraždit i na koncertu americké zpěvačky Taylor Swift ve Vídni. To se však rakouským úřadům podařilo včas zarazit díky varování CIA. Další incidenty a zatýkání lidí napojených na IS se táhnou od Kalifornie až po Srí Lanku, píše WP.

A nevyhýbá se ani střední Evropě. Polské tajné služby v posledních dnech zadržely devatenáctiletého Mateusze W. pro podezření, že chystal atentát na vánočních trzích. Student katolické univerzity v Lublinu okouzlený islámem chtěl použít výbušniny, aby zabil co nejvíce lidí.

Islámský stát v Sýrii nabírá na síle. Hrozí, že osvobodí tisíce vězněných radikálů

Není známo, ve kterém městě se měl jeho útok odehrát, vyšetřovatelé už nicméně zjistili, že Polák chtěl „vstoupit do teroristické organizace, aby získal pomoc při uskutečnění svých záměrů“. „Cílem zločinu bylo zastrašit hodně lidí a podpořit Islámský stát,“ řekl mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb.

Útoky osamělých vlků nestojí moc peněz a je těžké je předvídat a zabránit jim, podotýká NYT s odkazem na to, že většinou tito teroristé míří na zranitelné cíle, jako jsou třeba davy lidí na vánočních trzích. I takových útoků už Evropa utrpěla v posledních letech několik a jeden se nedávno podařilo zmařit také v Německu. V tom ostatně tkví schopnost poraženého IS – dokázal se přizpůsobit realitě a zvolit jiné metody.

Ve snaze opět posílit svůj význam na světové scéně přitom využil i rozhořčení muslimů z izraelského postupu vůči hnutím Hamás a Hizballáh a operacím v palestinském Pásmu Gazy. Ty začaly poté, co Hamás v Izraeli povraždil 7. října 2023 přes 1 200 lidí. „V průběhu války v Gaze jsme rozhodně zaznamenali nárůst online přítomnosti IS,“ řekl vysoce postavený představitel arabských bezpečnostních složek.

„Využívají emocionální pobouření muslimů a zprávy o zabíjení nebo údajném hladovění žen a dětí jako nástroj pro nábor nových členů,“ dodal. Kampaň IS pak vedla k teroristickým útokům v Belgii, Německu, Srbsku a Švýcarsku – a také Austrálii, kde poslední útok mířil na tamní židovskou komunitu. Propaganda navíc stoupencům poskytuje podrobné rady, jak útok provést, jaké použít zbraně, bomby nebo nože tak, aby byl počet obětí co nejvyšší. „Je nezbytné nechat nějaký důkaz nebo znak identifikující motiv a loajalitu,“ říká jim.

Jak džihádisté válcují subsaharskou Afriku. Rozpoutaný teror může ohrozit i Evropu

V samotné Austrálii nyní úřady vedou v evidenci i Isaaca El Matariho. Ten byl odsouzen za plánování útoků „jménem Islámského státu“. Do organizace se údajně také pokoušel vstoupit během své cesty po Libanonu, za což si v zemi odseděl kratší trest. Australský soudce podle WP při vynášení rozsudku nad El Matarim v roce 2021 bagatelizoval hrozbu, kterou muž představoval.

Poukazoval při tom právě na fakt, že IS už není to, co dřív. „Neměl žádné stoupence. V Austrálii nepřesvědčil nikoho, aby se připojil k jeho věci. Nikomu nehrozila žádná přímá ani nepřímá hrozba. Ačkoliv byl plný extremistických ideálů, pravděpodobnost, že by v Austrálii došlo k nějakému teroristickému činu, byla skutečně velmi nízká,“ řekl tehdy o odsouzeném.

Členové IS, kteří své souvěrce v online prostoru nabádají k útokům na západní cíle, se nezdráhají využít ani přírodní katastrofy. Když tak loni v Kalifornii vypukly lesní požáry, kanály Islámského státu podle Hoffmana začaly okamžitě vyzývat k napodobování případů žhářství.

