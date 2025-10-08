„Můžeme potvrdit, že na úvod útoku zavolal útočník policii a slíbil věrnost takzvanému Islámskému státu,“ uvedla policie. „Pokračujeme v objasňování všech okolností a motivací toho, co se stalo,“ dodala.
Al-Shamie najel autem do skupiny lidí před synagogou, následně je napadl nožem. Policie už dříve sdělila, že jednu z obětí zasáhla policejní střelba.
Teror u synagogy v Manchesteru: jednu z obětí jsme postřelili, přiznala policie
Na Al-Shamieho, který měl v době činu na těle zařízení připomínající pás s výbušninami, nemá protiteroristická policie žádné dřívější záznamy svědčící o jeho radikálních postojích. V trestní evidenci nicméně několik zápisů má, nedávno byl zadržen kvůli znásilnění, později se dostal na svobodu po složení kauce.
Útok se stal v den, kdy židovská komunita slavila Jom kipur neboli Den smíření, který je považován za největší židovský svátek. V synagoze proto byl velký počet věřících.