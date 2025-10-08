Před útokem na synagogu v Manchesteru slíbil pachatel věrnost Islámskému státu

Autor: ,
  20:41
Muž, který před týdnem zaútočil na synagogu v Manchesteru, před činem slíbil věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS), oznámila britská policie. Při útoku zahynuli dva Židé, útočníka identifikovaného jako britského občana syrského původu Jihada Al-Shamieho policie zastřelila.
Policisté zasahují na místě činu po incidentu před synagogou v britském...

Policisté zasahují na místě činu po incidentu před synagogou v britském Manchesteru. (2. října 2025) | foto: AP

Policisté zasahují na místě činu po incidentu před synagogou v britském...
Britský premiér Keir Starmer v Manchesteru navštívil synagogu, která se stala...
Britský premiér Keir Starmer v Manchesteru navštívil synagogu, která se stala...
Britský premiér Keir Starmer v Manchesteru navštívil synagogu, která se stala...
15 fotografií

„Můžeme potvrdit, že na úvod útoku zavolal útočník policii a slíbil věrnost takzvanému Islámskému státu,“ uvedla policie. „Pokračujeme v objasňování všech okolností a motivací toho, co se stalo,“ dodala.

Al-Shamie najel autem do skupiny lidí před synagogou, následně je napadl nožem. Policie už dříve sdělila, že jednu z obětí zasáhla policejní střelba.

Teror u synagogy v Manchesteru: jednu z obětí jsme postřelili, přiznala policie

Na Al-Shamieho, který měl v době činu na těle zařízení připomínající pás s výbušninami, nemá protiteroristická policie žádné dřívější záznamy svědčící o jeho radikálních postojích. V trestní evidenci nicméně několik zápisů má, nedávno byl zadržen kvůli znásilnění, později se dostal na svobodu po složení kauce.

Útok se stal v den, kdy židovská komunita slavila Jom kipur neboli Den smíření, který je považován za největší židovský svátek. V synagoze proto byl velký počet věřících.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Před útokem na synagogu v Manchesteru slíbil pachatel věrnost Islámskému státu

Muž, který před týdnem zaútočil na synagogu v Manchesteru, před činem slíbil věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS), oznámila britská policie. Při útoku zahynuli dva Židé, útočníka...

8. října 2025  20:41

Obchodníci v USA se kvůli clům předzásobili. O zboží nakonec nemusí být zájem

Američtí maloobchodníci s napětím čekají, jaké prodeje budou mít v dalších týdnech a měsících. Řada z nich se totiž kvůli protekcionistické politice Trumpovy administrativy předzásobila. Mnohé sklady...

8. října 2025

V Americe se rodí nové mediální impérium. V zádech má Donalda Trumpa a TikTok

Premium

Zapomeňte na Ruperta Murdocha. Ve Spojených státech se rodí nový mediální moloch, za kterým stojí otec a syn Ellisonovi. Série fúzí, investic a obřích akvizicí naznačuje, že projekt stárnoucího...

8. října 2025

Poláci se obávají mobilizace. Ruské útoky na Evropu změnily vyhledávací trendy

„Kolik mi musí být, abych byl mobilizován?“, „Vojenská mobilizace 2025“. To jsou stále častější dotazy ve vyhledávačích Poláků, které se začaly množit hlavně po vniku ruských dronů na polské území a...

8. října 2025  19:38

Naše pedály ukazují, že můžeme jinak. Ekoaktivisté míří do Brazílie na kole

Na klimatickou konferenci OSN COP30, která za měsíc začne v brazilském městě Belém, míří stovky ekologických aktivistů na kolech. V několika skupinách přejeli kus Evropy a minulý týden se setkali v...

8. října 2025  19:18

Němečtí poslanci zrušili turboobčanství. Scholz ho prosadil pro cizince teprve loni

Poslanci německého Spolkového sněmu ve středu schválili zákon, který ruší možnost získat německé občanství už po třech letech. Napříště tak bude možné stát se německým občanem nejdříve po pěti...

8. října 2025  19:01

Dotykové kiosky slaví deset let. Změnily objednávky i roli obsluhy v restauracích

Již od roku 2015 mění samoobslužné kiosky způsob, jakým si Češi objednávají jídlo v restauracích. Přestože zpočátku budila nová technologie obavy kvůli tomu, že gastronomii odosobní, dnes je z nich...

8. října 2025

Spor o Spezi skončil. Název pomerančové limonády s kolou může i mimo Německo

V Německu po desetiletích skončil spor o používání názvu Spezi, který označuje mix kolového nápoje a pomerančové limonády. Ve středu o tom informovala bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová...

8. října 2025  17:49

Soužití s Romy se vnímá špatně dvakrát víc než pozitivně. I mimo vyloučené lokality

Jako špatné hodnotí soužití s Romy tři pětiny dotázaných, z toho 12 procent jako velmi špatné. Pozitivně ho vnímá více než třetina občanů. To je prakticky polovina oproti opačné skupině. Vyplývá to...

8. října 2025  17:44

Benda je v čele poslanců ODS. Budeme mít jako Praha ambici být ve vedení, řekl

Marek Benda je staronovým šéfem poslanců ODS, kteří si ho jednomyslně zvolili do čela. Občanští demokraté budou podle Bendy usilovat i o post místopředsedy Sněmovny. „Předpokládám, že jako druhý...

8. října 2025  17:03,  aktualizováno  17:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

8. října 2025  17:34

Německo má nového velvyslance v Česku. Plánuje spolupracovat s regiony

Pověřovací listiny dnes předal českému prezidentovi Petrovi Pavlovi nový německý velvyslanec Peter Reuss. V minulosti působil jako velvyslanec při UNESCO v Paříži nebo šéf oddělení pro humanitární...

8. října 2025  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.