Člena Islámského státu ze skupiny The Beatles odsoudili v USA na doživotí

Soud v americké Alexandrii poslal na doživotí do vězení Brita El Shafeeho Elsheikha, nejznámějšího člena Islámského státu (IS) ze skupiny zvané The Beatles. Prokurátor řekl, že jde o nejznámějšího a nejvýše postaveného člena IS usvědčeného soudem v USA. Elsheikh, který se proti rozsudku odvolá, se podílel na únosech a stejně jako ostatní členové skupiny nosil před rukojmími masku.