Meče vojáků chalífátu jsou blízko. IS v novém videu vyhrožuje Erdoganovi

„Hej, Erdogane, ty arogantní tyrane z Turecka, nemysli si, že jsi daleko od mečů vojáků chalífátu,“ říká turecky jeden z radikálů ve videu nazvaném Wilayat Turkey neboli Turecká provincie.

Jeho slova doprovázejí titulky v arabštině a kromě ústřední trojice mužů se na záběrech objeví ještě další dva. Islámský stát podle tureckého opozičního webu Ahval video zveřejnil ve středu, není však jasné, kdy vzniklo. Ani jestli je pravé.

Zmínka o Turecké provincii se ovšem vyskytuje i v nahrávce vydané koncem dubna. V té se po pěti letech objevil vůdce Islámského státu abú Bakr Bagdádí a spolu s ním i složka založená pro tuto novou provincii, upozorňuje Behind The News.

Teroristé v novém videu také údajně Bagdádímu přísahají věrnost a slibují, že v Turecku spáchají další masakry. V minulosti se IS přihlásil k silvestrovskému útoku v Istanbulu se 44 oběťmi, podle turecké policie stáli radikálové s černou vlajkou také za útokem na istanbulském Atatürkově letišti z června 2016, při kterém zemřelo 45 lidí.



Islámský stát se ve svých videích k Turecku zpočátku výrazněji nevyjadřoval a ve své propagandě ho nepoužíval, podotýká BBC. Země se však nyní zařadila k novým provinciím, jejichž vyhlášením se IS snaží vzbudit dojem, že žádnou porážku neutrpěl. Novým působištěm se tak v posledních měsících staly Indie, Pákistán či Středoafrická republika.

Zpočátku nijaké vztahy mezi IS a Tureckem se podle BBC zásadně změnily v roce 2016, kdy Bagdádí své souvěrce vyzval k útokům na turecké půdě v odvetě za to, že se Turci přidali k boji proti IS na severu Sýrie.

Poslední území Islámský stát ztratil na konci března poté, co jej definitivně porazila kurdsko-arabská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Turecko se však ke svému dílu úspěchu také hlásí a tvrdí, že „zneškodnilo kolem čtyř tisíc členů IS“. Situace však není tak černobílá.



Právě přes Turecko totiž celou dobu putovala ropa pašovaná z území ovládaných islamisty, kvůli čemuž Ankara čelila nařčení, že s Islámským státem obchoduje. Důkazy pro to údajně už v roce 2015 získalo Rusko, podle kterého ropu od IS nakupovala přímo Erdoganova rodina.

Turecký prezident tehdy tvrzení označil za pomluvu a prohlásil, že se jeho země naopak snaží zastavit pašování ropy přes syrsko-tureckou hranici. Touto cestou však neproudila jen ropa, ale i bojovníci IS. Ti se přes hranice na jihu Turecka dostávali jak do vznikajícího chalífátu, tak i zpět, když se jejich sen o pozemském ráji pro správné muslimy rozplynul.

Turecko navíc islamistům nepřímo pomáhalo i svými zátahy na Kurdy, kteří mají největší podíl na porážce Islámského státu. Při bombardování kurdského Afrínu loni v březnu zase někteří bývalí členové IS údajně vypomohli Erdoganovi, když v řadách Syrské svobodné armády (FSA) přišli do vesnice coby předvoj tureckého vojska.

Na svého tureckého spojence se přitom nedávno odkázal americký prezident Donald Trump, když oznamoval stažení amerických vojáků ze Sýrie. Ankara totiž podle něj „zničí to, co z Islámského státu zbylo“. „Věz, že stát po boku křižáků ti v boji proti vojákům chalífátu nepomůže,“ vzkazují však Erdoganovi islamisté ve středečním videu.