Koronavirus děsí i Islámský stát. Své členy vyzval, ať necestují do Evropy

Ve svém oficiálním oběžníku al-Naba organizace zveřejnila „směrnice šaríe, jak se vypořádat s epidemiemi“. Islámský stát (IS) cituje řadu hádísů (údajné výroky proroka Mohammeda, pozn. red.), které mají nabízet návod na život v době rozsáhlé epidemie, uvádí britský list The Times.

Skupina například radí, aby si její následovníci „zakrývali ústa, když zívají nebo kýchají“, jako to dělal prorok Mohammed, který si „zakryl ústa rukou nebo oblečením, když kýchal“.

Zdravotníci doporučují raději kýchat do ruky, ale spíše do kapesníku, případně rukávu.

Organizace též nabádá své členy, aby si pečlivě myli ruce s odkazem na hadís, podle něhož Mohammed přikázal všem muslimům, aby si „třikrát umyli ruce“.

Ačkoliv původně IS po svých sympatizantech chtěl, aby cestovali do Evropy a útočili tam, nyní je žádá, aby „nevstupovali do země epidemie“. Pokud v takové zemi už jsou a jsou nakažení, nemají z ní odcházet. Nicméně, před epidemií mají prchat „jako před lvem“.

Podle islamistické skupiny je epidemie „trýzeň seslaná Bohem na kohokoliv On chce“. Jediná opravdová účinná ochrana je tedy „důvěřovat Bohu a hledat u Něj útočiště před nemocí“.

Oznámení IS vzbudilo spoustu reakcí. Uživatelé sociálních sítí často s ironií píšou, že IS bere hrozbu viru vážněji než celá řada světových politiků. Jiní se diví, proč IS se k úmrtím způsobeným koronavirem nepřihlásil.

IS po sérií porážek na Blízkém východě ztratil spoustu lidí a území. Korunu nejnebezpečnější teroristické organizace na světě od něj převzal afghánský Tálibán, tvrdí think tank The Institute for Economics and Peace.

Stále je však IS aktivní v Sýrii a Iráku a v dalších částech světa. V pondělí organizace zveřejnila propagandistické video, na kterém vyzdvihuje svou partyzánskou válku proti civilistům a bezpečnostním silám v severním Iráku.

Irák eviduje 124 nakažených lidí a deset zemřelých. Vláda v Bagdádu v neděli ohlásila zákaz vycházení od 17. do 24. března.

Sýrie zatím neoznámila žádný případ nákazy. Podle kritiků režim Bašára Asada ale čísla nakažených pravděpodobně skrývá.

Z téhož kritici podezřívají i Írán. Ten má v současnosti nejvíce nakažených koronavirem na Blízkém východě.

Podle Světové zdravotnické organizace je nyní epicentrem světové pandemie Evropa. Čísla ukazují, že v Evropě je každý den více nově nakažených, než tomu bylo v Číně během ledna a února.