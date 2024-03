V táborech pro rodiny členů Islámského státu mohou být i Češi, uvádí OSN

Komise Česko zmiňuje mezi zeměmi, u nichž získala informace, že jsou jejich občané zadržováni a chybí zmínka o jejich následné repatriaci. Vyjádření českých úřadů ČTK zjišťuje.

Poté, co IS ztratil v roce 2019 veškeré území, které ovládal v Iráku a Sýrii, v internaci v táborech skončily desítky tisíc žen a dětí, které se do Sýrie často dostaly jako doprovod zahraničních bojovníků a členů teroristické organizace.

„Pět let po pádu Baghúzu, po kterém IS ztratil území v Sýrii, je zhruba 30 tisíc dětí stále v internačních táborech, věznicích či nápravných střediscích na severovýchodě Sýrie,“ uvedla členka komise OSN pro Sýrii Lynn Welchmanová. V táborech, které se nachází na území mimo kontrolu vlády Bašára Asada, je také na 14 700 žen, uvádí zpráva komise.

V loňském roce z těchto táborů kromě občanů Sýrie a Iráku odvezli několik stovek lidí z dalších států. Loni v lednu návrat několika desítkám žen a dětí umožnila například Francie. Podle Welchmanové děti pod vládou IS trpěly a nyní jsou vystavené zneužívání a porušování lidských práv v táborech.

Členka komise proto vyzvala země, jejichž občany tyto děti jsou, aby se více snažily je z těchto míst dostat. „Žádné dítě by nemělo být trestáno za činy či přesvědčení svých rodičů,“ apeluje Welchmanová.

Komise OSN, jež monitoruje situaci v Sýrii, poukázala na to, že po teroristickém útoku hnutí Hamás na izraelské území ze 7. října vzrostlo napětí mezi státy, jejichž armády působí na syrském území.

„Od října Sýrie zažila největší eskalaci bojů za poslední čtyři roky,“ řekl šéf komise Paulo Pinheiro. Komise zaznamenala zvýšení intenzity bojů ze strany vládních vojsk prezidenta Bašára Asada a jeho spojenců, například Ruska či Turecka, které vede tažení proti kurdským milicím na severu Sýrie.

Zvýšení intenzity střetů se podle komise promítlo do nárůstu počtu lidí, kteří se snaží uprchnout ze země. Počet žadatelů o azyl v zemích EU původem ze Sýrie byl v říjnu podle údajů komise nejvyšší za posledních sedm let. Podle OSN žije přes 90 procent lidí v Sýrii v chudobě a 16,7 milionu lidí potřebuje humanitární pomoc, což je podle zprávy nejvyšší počet od začátku krize.