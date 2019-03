Poražení islamisté zaútočili v Sýrii, zabili sedm členů kurdské hlídky

Takzvaný Islámský stát se k akci v Manbidži přihlásil. O útoku informovala vojenská rada Manbidže, která je součástí SDF a zajišťuje ve městě hlídky. Ozbrojenci podle ní v noci na úterý zahájili palbu na hlídku a sedm jejích členů zabili.

Informaci potvrdila exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), podle níž byli další tři členové hlídky zraněni.

„Po porážce IS jsme vstoupili do éry spících buněk. Aktivují je a pověřují útoky, ale my jejich operacím zabráníme,“ sdělil agentuře AFP mluvčí vojenské rady Širfán Darvíš.

„Vojáci chalífátu zaútočili na hlídku“ Syrských demokratických sil a použili proti nim kulomety, uvedl IS v prohlášení zveřejněném na komunikační službě Telegram.

Odborníci v minulosti upozornili, že územní porážka IS neznamená, že nebezpečí těchto teroristů pominulo. Počítá se s tím, že zaktivizují dosud nečinné skupinky a pověří je jednotlivými akcemi.

Noční útok je od ledna největší akce této organizace v Manbidži. V lednu tam IS zabil při sebevražedné operaci 18 lidí, mezi nimiž byli čtyři američtí vojáci. Skupina vyzvala své členy, aby útočili na kurdské jednotky a pomstili porážku chalífátu. IS ho vyhlásil na severu Iráku a Sýrie v roce 2014, v Iráku byl poražen v prosinci 2017. Podle SOHR při útocích spících buněk členové IS zabili od srpna několik set bojovníků SDF.