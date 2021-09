IS v Afghánistánu rekrutuje odevšad. Bojovníci vzbuzují strach u sousedů

Blonďatý Němec s manželkou, Francouzi, Rusové, čínští Ujgurové i obyvatelé střední Asie. „Příslib světového džihádu láká do odlehlých táborů IS-K mezinárodní skladbu bojovníků,“ vylíčila listu The Guardian uzbecká žena jednoho z radikálů.



Během bezmála osmi let v táboře viděla, jak z něj i do něj proudí nejrůznější příznivci Islámského státu. Evropané se v místní složité hierarchii objevují na předních místech. „Mnozí se ptali, proč to tak je, když dělají totéž co my, ale mají odlišné platy,“ uvedla jiná Uzbečka s tím, že vedoucí činitelé na tuto otázku nikdy neodpověděli.

Z hlediska bojových zkušeností jsou pro tuto skupinu ale zvláště cenní radikálové přicházející ze střední Asie. Především tádžičtí a uzbečtí veteráni z bojů s Tálibánem i americkými koaličními silami, kteří sehrávali důležitou roli při tréninku svých bratrů ve zbrani v Iráku i Sýrii.

V půlhodinovém propagandistickém videu z roku 2015 tak například Uzbek v Sýrii vychvaluje roky zkušeností z Afghánistánu. „Mnozí z těch, kteří mají na starost sebevražedné útoky v autech, mají také afghánskou zkušenost,“ prozradil jeden ze členů skupiny ze střední Asie.

Někteří z nich nesli pochodeň svaté války v Afghánistánu tak dlouho, že se mezitím zrodila celá nová generace možných rekrutů. Nyní devatenáctiletý chlapec se narodil a žil celý život mezi džihádisty, než ho i s jeho rodinou repatriovali do Tádžikistánu.



Sousedé Afghánistánu, jako právě Tádžikistán a Uzbekistán, sledují současné dění v Afghánistánu s velkými obavami. Zdráhají se přijímat afghánské uprchlíky ze strachu, že mezi nimi budou právě sympatizanti IS. Tádžické zpravodajské služby zase varují, že pozorují zvyšující se počet takzvaných spících teroristických buněk v zemi.

Rusko, tádžický hlavní vojenský spojenec, už oznámilo, že zde právě kvůli hrozbě bojovníků z Afghánistánu posílí svoji přítomnost. Ruský prezident Vladimir Putin varoval, že teroristé se mohou skrývat jako uprchlíci. „Každý další uprchlík může terorista,“ sdílí sentiment výše postavený činitel uzbeckých zpravodajských služeb.

Tádžikistán i Uzbekistán již dlouhodobě mají napjaté vztahy s místními radikálními islamisty, s nimiž se opakovaně tvrdě střetly v ostrých bojích. Svržení uzbecké vlády si za svůj cíl vytklo Islamistické hnutí Uzbekistánu, z jeho ochoty bojovat s bezvěrci ale těžil především Tálibán a později IS. Hnutí je zásobovalo zatvrzelými zabijáky ochotnými za svou víru zemřít v sebevražedných útocích.

Islamistické hnutí Uzbekistánu je považováno za v zásadě zaniklé, neboť se rozpustilo v mocenských sporech mezi IS a Tálibánem. Převážně se přiklonilo na stranu IS-K a uzbečtí bojovníci se tak nyní stali terčem rozsáhlé kampaně Tálibánu s cílem vytlačení nenáviděného konkurenta.

Za významné pomoci Američanů, pro něž se IS stal nepřítelem číslo jedna, se Tálibánu podařilo IS-K vytěsnit do okrajových, pustých oblastí Afghánistánu. „Nyní žijeme v darul kufr (zemi nevěřících), přiznala náborářka, která se pokouší zlákat západní ženy, aby se staly ženami bojovníků IS-K.

I přes veškeré současné obtíže skupina neustává v náboru nových přívrženců. Chaos jim napomáhá. Podle jedné z uzbeckých žen je snadné se do země dostat přes pašerácké kanály z Íránu. Mnozí Afghánci nemají dokumenty a nikdo je nekontroluje. „Jdete tam, řeknete, že jste Afghánec, oni zaznamenají vaše jméno a můžete jít,“ říká jeden z bojovníků IS.