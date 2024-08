Německo po zákazu islámského centra vyhostilo i jeho představitele

Mofattí vedl IZH od roku 2018. Německé ministerstvo vnitra zakázalo Islámské centrum v Hamburku a organizace, které pod něj spadají před pěti týdny, s odůvodněním že IZH porušuje ústavní pořádek republiky a šíří antisemitskou a protiizraelskou propagandu. Německá civilní kontrarozvědka označuje organizaci za extremistickou a řízenou Íránem.

V dopise se po Mofattím požaduje, aby do 14 dnů opustil zemi. V opačném případě by mu hrozilo vyhoštění do země původu na vlastní náklady. Podle úřadů tak musí učinit do 11. září. Po tomto datu nesmí v zemi zůstat, ani do Německa znovu vstoupit. Pokud by tak učinil, hrozí mu až tři roky vězení, informuje agentura DPA.

Podle hamburské civilní kontrarozvědky byl Mofattí doposud považován za oficiálního zástupce íránského duchovního a politického vůdce islámské revoluce Alího Chameneího v Německu. Podle politika Andyho Groteho z SPD je vyhoštění dalším logickým krokem po zákazu Islámského centra v Hamburku.

„Jako nejvyššímu náboženskému představiteli nelidského režimu v Teheránu mu jeho čas v Německu vypršel. Budeme nadále s maximální razancí bojovat proti islámskému extremismu a plně využijeme všech právních prostředků, které regulují právo na pobyt,“ řekl Grote.

Na konci roku 2022 byl už z Německa vyhoštěn zástupce vedoucího Islámského centra v Hamburku Sejjed Músavifár, a to kvůli vazbám na organizace včetně Hizballáhu, které jsou v Německu zakázané.

Toto libanonské šíitské hnutí napojené na Írán je v Německu považováno za teroristickou organizaci. Představitelé šíitského spolku IZH v minulosti velebili například násilné činy spáchané palestinskou teroristickou organizací Hamás, uvedla německá kontrarozvědka.

Koncem července policie po celém Německu zabavila majetek a zařízení Islámského centra a pěti dílčích organizací s ním spojených, včetně Modré mešity v Hamburku. Před zavřenou mešitou u hamburského jezera Aussenalster se od té doby scházejí stovky věřících k pátečním modlitbám a demonstrují za znovuotevření modlitebny.